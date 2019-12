Renove seu estilo com as roupas que você já tem no armário

O primeiro passo para ficar mais feliz com a forma que você se veste é entender o que gostaria que seu estilo pessoal transmitisse – e que tipo de impressão visual você quer deixar. E, a partir disso buscar referências sobre combinações, ideias e novos jeitos de usar suas roupas, sem necessariamente comprar peças novas para construir essa identidade. Buscar formas de usar a moda fugindo das alternativas previsíveis e encontrar novas soluções para vestir as peças que temos a mão é um dos objetivos do styling.

Nesse episódio do podcast Senta lá, CLAUDIA, a editora de comportamento de CLAUDIA Bárbara dos Anjos Lima e a repórter de moda Barbara Cestaro receberam a consultora de moda Thais Farage. Ela contou segredos de styling e truques para conhecer melhor o seu próprio estilo.

Ouça o episódio no YouTube:

No Spotify:

OUTROS EPISÓDIOS:

• COMO SER MENOS CONSUMISTA E FAZER COMPRAS MAIS INTELIGENTES

• POR QUE NÃO SINTO VONTADE DE TRANSAR?

• COMO TER ORGASMOS: o caminho para uma vida sexual satisfatória

• COMO PEDIR AUMENTO DE SALÁRIO

• EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE – Como dialogar com crianças e adolescentes

• RESILIÊNCIA: como se fortalecer para enfrentar os seus problemas

• RELACIONAMENTO ABUSIVO – Saiba se você está em um

• CARGA MENTAL DAS MULHERES

• COMO E QUANDO PEDIR AUMENTO DE SALÁRIO