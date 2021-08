Pôster de filme sobre Diana é melancólico. Kristen Stewart interpreta a princesa

As amantes das produções cinematográficas que retratam a vida da Família Real já podemos ficar animadas, pois o filme Spencer, em que Kristen Stewart interpretará a princesa Diana, ganhou nesta quarta-feira (25) um novo pôster oficial.

Na imagem, Lady Di aparece em uma pose dramática e misteriosa, virada de costas, como quem estivesse chorando, e usando seu deslumbrante vestido de noiva. Veja:

Dirigido pelo chileno Pablo Larraín, o filme deve chegar aos cinemas em novembro de 2021 e focará nos últimos anos do casamento cheio de altos e baixos de Diana com o príncipe Charles.

Além de Kristen Stewart, que ficou famosa após estrelar Crepúsculo, o longa contará também com Timothy Spall (Mr. Turner), Sally Hawkins (A Forma da Água) e Sean Harris (Missão Impossível – Efeito Fallout).

O novo comunicado à imprensa sobre a produção veio acompanhado de uma sinopse:

“Dezembro de 1991: O casamento do Príncipe e da Princesa de Gales esfriou há muito. Embora haja muitos rumores de casos e divórcio, a paz foi ordenada para as festividades de Natal em Sandringham Estate. Há comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece o jogo. Este ano, as coisas serão muito diferentes.”

No Twitter, o post de divulgação do pôster veio acompanhado pela frase: “Todo conto de fadas acaba”.

Já vimos que iremos nos deparar com grandes emoções nessa nova produção!