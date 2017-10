CIÊNCIAS

Elisabete Dal Pino, 59 anos

Astrofísica, busca compreender a existência humana por meio do estudo do espaço.

CONSULTORA NATURA INSPIRADORA

Eufrasia Agizzio, 55 anos

Fundou uma associação para dar atendimento especializado a crianças que, como seu filho, têm autismo.

CULTURA

Conceição Evaristo, 70 anos

É autora de seis livros, todos sobre a realidade dos descendentes de escravos africanos, moradores de favelas brasileiras.

ELES POR ELAS

Avanildo Duque da Silva, 53 anos

É coordenador de projetos da ActionAid, ONG que trabalha por justiça social, igualdade de gênero e fim da pobreza.

NEGÓCIOS

Fernanda Feitosa, 50 anos

É fundadora da SP-Arte, feira anual que colocou o Brasil no roteiro do mercado mundial de obras de arte.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Denice Santiago, 46 anos

É criadora da Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar baiana, que garante a segurança de mulheres vítimas de violência doméstica.

REVELAÇÃO

Mc Soffia, 13 anos, rapper

Desde os 6 anos, canta raps com a temática do empoderamento feminino e do movimento negro.

TRABALHO SOCIAL

Fernanda Honorato, 36 anos

Em seu programa de TV e em palestras, divulga os direitos e as potencialidades das pessoas com deficiência. Ela é a primeira repórter brasileira com Síndrome de Down.