Confira, em fotos, os vencedores do 22º Prêmio CLAUDIA

Lágrimas e sorrisos emocionados marcaram a celebração do 22º Prêmio CLAUDIA. Com o orgulho de sempre, apresentamos os vencedores de 2017 em uma belíssima festa na Sala São Paulo, no centro de São Paulo, na última segunda-feira (2/10).

Veja também: Como foi o Prêmio CLAUDIA 2017, em fotos

Com apresentação do ator Eduardo Moscovis, os nove homenageados da noite deixaram um rastro de inspiração para uma vida inteira. Veja as fotos e, ao final, assista na íntegra:

ELES POR ELAS

Avanildo Duque da Silva, coordenador da ActionAid

Na estreia da categoria Eles por Elas, que convoca os homens à luta por equidade de gênero, o coordenador da ActionAid, Avanildo Duque, se destaca por atuar pelo fim da pobreza e pelos direitos humanos. “Essa é oportunidade de fortalecer que somos aliados incondicionais das mulheres na batalha pela igualdade”, disse em seu discurso.

CIÊNCIAS

Elisabete Dal Pino, astrofísica

Elisabete Dal Pino é astrofísica e lidera a construção de um observatório de pesquisa complexo e de altíssimo nível. “Agradeço aos meus pais que não pouparam esforços para que aquela garotinha se tornasse astrônoma”, lembrou.

CONSULTORA NATURA INSPIRADORA

Eufrasia Agizzio, fundadora do Projeto AMAI

Mãe de uma criança autista, Eufrasia Agizzio criou um projeto para apoiar outras famílias que compartilham da mesma situação. “Nós precisamos levar informação. A dificuldade para a inclusão está em nós, não em quem precisa ser incluído. E é pelo conhecimento que ultrapassamos essas barreiras”, argumentou.

NEGÓCIOS

Fernanda Feitora, fundadora da SPArte

Ela sacudiu o mercado de arte no Brasil. Fernanda Feitosa, com sua SPArte, trabalha para que os artistas do nosso país tenham chances de sucesso e sejam valorizados. “Eu não esperava ganhar. Meu filho, inclusive, me disse que também votou nas outras duas finalistas da minha categoria. Com esse prêmio, quero lembrar que somos uma nação que tem, sim, um futuro brilhante”, emocionou-se. Quem entregou o troféu a ela foi a empresária Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza.

REVELAÇÃO

MC Soffia, rapper e ativista do feminismo negro, de 13 anos

MC Soffia quer que as meninas negras se sintam representadas na televisão, na música, no cinema. E, aos 13 anos, entoa versos de poder para que sua voz seja ouvida e outras se sintam incluídas.“Já fui a única menina negra de muitos lugares, mas, hoje, sou a única menina negra premiada aqui. Poder às garotas!”, gritou.

Veja também: Elza Soares faz show poderoso e recebe homenagem de MC Soffia no Prêmio CLAUDIA

POLÍTICAS PÚBLICAS

Major Denice Santiago, criadora da Ronda Maria da Penha, da Bahia

A major Denice Santiago já encontrou mulheres machucadas, presas em cárcere privado, em desespero por ajuda. Essa policial é criadora da Ronda Maria da Penha, da Bahia, que resgata e ajuda vítimas de violência doméstica. “Nos chamam de ‘salvadores de Marias’. E somos. Sororidade é cuidar de cada uma de nós. Das Marias Denices, Marias Sofias, Marias Camilas”, afirmou com os olhos marejados.

CULTURA

Conceição Evaristo, escritora e doutora em Literatura

“Este momento é o momento em que o Prêmio CLAUDIA inaugura uma nova narrativa. Conceber um prêmio de cultura para uma mulher negra na área de literatura rompe com o imaginário que nos coloca na subalternidade. É novo imaginar que nós escrevemos, somos professoras, cientistas. Isso ainda não perpassa pela sociedade brasileira”, bradou a escritora Conceição Evaristo. A estatueta foi entregue pela cineasta Anna Muylaert, que levou na mesma categoria em 2016.

TRABALHO SOCIAL

Fernanda Honorato, a primeira repórter com Síndrome de Down do Brasil

Fernanda Honorato é a primeira repórter brasileira portadora da Síndrome de Down e uma grande ativista na luta por direitos iguais. “Eu tenho Down com muito orgulho. Se eu sou o que sou, devo às pessoas que acreditaram no meu sonho de romper barreiras”, finalizou.

HORS CONCOURS

Taís Araújo, atriz e ativista

Taís Araújo é uma mulher de luta. Além de talentosíssima atriz, é daquelas cidadãs inspiradoras. Por seu trabalho em prol da representatividade negra e do feminismo, foi a homenageada hors concours de 2017. “Eu queria tanto que as crianças tivessem as mesmas oportunidades nesse país. Eu só acredito em mobilidade social através da educação. E quando eu fico firme com o meu filho e ele me desafia, eu falo para ele: ‘você vai cansar, porque eu sou incansável’. Para todos os trabalhos que vimos hoje aqui no palco, nós precisamos ser incansáveis”, disse. Confira os detalhes.

Assista à premiação na íntegra: