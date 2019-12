Veja quem são os novos apresentadores do Jornal Nacional

Quando o Jornal Nacional comemorou os 50 anos de existência, os telespectadores puderam acompanhar, todos os sábados, um rodízio de âncoras de diferentes regiões brasileiras. Agora, a emissora pretende incluir três jornalistas que participaram da comemoração ao time oficial de plantonistas do noticiário: Aline Aguiar, da Globo Minas, Jéssica Senra, da TV Bahia, e Márcio Bomfim, da Globo Nordeste.

“Inicialmente, o Jornalismo da Globo ocupou as três vagas já existentes na escala de plantões do JN, mas todos os apresentadores foram considerados aptos a, de acordo com a necessidade, entrar em futuras escalas de substituições (plantões, férias e feriados), não apenas do Jornal Nacional, mas também de outros telejornais de rede”, informou a Globo em nota.

Aline Aguiar, Jéssica Senra e Márcio Bomfim

Além disso, de acordo com o portal F5, da Folha de S. Paulo, a partir do final deste ano, Márcio Bomfim também será o substituto de Tadeu Schmidt no Fantástico nos feriados e nas férias do apresentador.

Leia também: Fátima Bernardes relembra saída de JN, que completa 8 anos hoje

+ TV Globo investiga oficialmente ‘teste do sofá’

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente