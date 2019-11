TV Globo investiga oficialmente ‘teste do sofá’

A TV Globo está investigando oficialmente o famoso “teste do sofá“, de acordo com comunicado emitido na quarta-feira (27) à Coluna do Leo Dias, no UOL.

Segundo o colunista, a Globo recebeu, através da ouvidoria, uma denúncia da prática. Em nota, a Central Globo de Comunicação admitiu que está apurando o caso.

“Ouvidoria do Grupo Globo é um canal aberto para denúncias de violação às regras do Código de Ética da empresa”, afirmou a emissora, que não divulgou os nomes das pessoas envolvidas no caso. “É garantido sigilo aos relatantes, razão pela qual a Globo não comenta nem divulga a esse respeito”.

No entanto, mesmo sem entrar em detalhes, a empresa reitera que casos como esse estão sendo investigados. “Relatos referentes a assédio, moral ou sexual, são apurados com rigor, sendo adotadas medidas cabíveis.”

O “teste do sofá” acontece quando uma pessoa de um cargo inferior tem relações sexuais com alguém de cargo mais elevado para conseguir um trabalho, ou quando a pessoa é coagida a ter relações sexuais com alguém para se manter no emprego.

Xuxa, por exemplo, já havia falado, em entrevista ao Rodrigo Faro, que recebera uma proposta do tipo antes de apresentar o Xou da Xuxa. “Antes de eu entrar na Manchete, fui para Globo ser figurante de um programa chamado ‘Planeta dos Homens’. Fiz e o diretor falava assim: ‘Menor, vai sair comigo hoje?’. Isso aconteceu uma quatro vezes. Ele falou: ‘Menor, vai sair comigo? Se não sair, pode ir para casa e não pode voltar nunca mais”, relatou. No entanto, ela não cedeu aos assédios.

