Menina faz vaquinha para participar de seletiva de balé em Santa Catarina

Lígia Pires tem apenas 9 anos e um sonho: participar da seleção nacional do Balé Bolshoi de Joinville, que ocorrerá entres os dias 18 e 20 de outubro. Aprovada na pré-seletiva regional, a moradora de Salvador (BA) tenta arrecadar dinheiro para cobrir as despesas da viagem e criou, com a ajuda da família e amigos, uma vaquinha colaborativa.

Veja o que está bombando nas redes sociais

“Quando eu conquistei a vaga, eu fiquei azoada, vi minha mãe chorando, meus professores chorando, e fiquei: ‘O que eu fiz?, o que aconteceu comigo?’, porque foi uma emoção para mim. Ter passado em uma escola muito conhecida e muito boa, eu fiquei emocionada”, contou “Liginha” em entrevista a um telejornal baiano.

Ela já tem as passagens para Santa Catarina, que foram compradas com o cartão de crédito de uma das patroas de sua mãe, a diarista Daniela Pires. Mas além de quitar as parcelas do cartão, elas ainda precisam bancar os gastos de hospedagem, alimentação e transporte. Por isso lançaram a vaquinha online, com o objetivo de arrecadar R$ 3 mil.

“É uma viagem que não dá para a gente bancar, infelizmente. Eu sou diarista, o que eu recebo é equivalente a um salário mínimo para sobreviver. Moro de aluguel, e infelizmente não dá para custear as passagens, viagens e enfim”, disse Daniela.

Mas Joinville não é a maior ambição de Lígia. “Quero ir para a Rússia, porque dizem que tem uma escola lá”, explica, referindo-se à companhia original do Teatro Bolshoi. “Eu quero viver e ser feliz com a dança. E quando eu ganhar dinheiro, minha mãe não precisar ficar trabalhando demais.”

Para contribuir, clique aqui.

Leia também: Criança de dois anos foge de creche e é achada sozinha na rua

+ Família reencontra seu cachorro fujão após 10 anos

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?