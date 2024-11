Tudo sobre a nova loja pop-up da Louboutin

Christian Louboutin irá lançar uma loja pop-up, “Loubi’s on the Beach”, em 18 de novembro, no Shopping Iguatemi São Paulo. A ideia é que o espaço seja exclusivo de produtos para o verão, e é a celebração dos 15 anos da grife no Brasil, com essa novidade inédita nas Américas.

A Loubi`s on the Beach é um espaço para aqueles apaixonados por moda, que buscam mesclar elegância, estilo e estar perto do mar. A pop-up contará com uma coleção exclusiva de moda praia, com itens de lifestyle pensados por Christian Louboutin para a ocasião. Será possível adquirir todos os produtos essenciais para a estação, como toalhas, raquetes de frescobol, bolsas de praia e garrafas de água, que prometem ser os queridinhos da temporada de verão 2025.

Além dos produtos exclusivos, a loja terá uma exibição da clássica sola vermelha e dos acessórios atemporais Louboutin, incluindo as últimas coleções de verão da grife que prezam pela elegância mesmo em beira-mar, como sandálias da coleção “Sunset in Rio”, que capturam a essência do mar, do sol e da cidade carioca.

Continua após a publicidade

A pop-up foi a forma que Louboutin encontrou de celebrar sua moda divertida e luxuosa, prometendo proporcionar uma experiência de compra inesquecível. A escolha do Brasil para sediar a primeira Loubi`s on the Beach se deu pela paixão do estilista pelo país, em especial pelas suas praias, incluindo o Rio de Janeiro. Mas desta vez, é São Paulo quem abraça a praia!

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.