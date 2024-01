Bag Acessories: a tendência que dá um novo visual para as suas bolsas

De tendências de maquiagem como a Latte Makeup, Strawberry Makeup, até os virais sobre alimentação e comportamentos, o TikTok vem ganhando cada vez mais espaço e influência na construção de tendências e estilos da nova geração.

Porém uma nova trend vem chamando a atenção de diversas it girls e pessoas influentes da moda, que consideram esta uma boa oportunidade para transformar um dos itens mais insdispensável do guarda-roupa: as bolsas.

Conhecida pelo termo Bag Acessories, esta nova tendência vem viralizando cada vez mais na rede de vídeos curtos, buscando agregar às bolsas itens de personalização e acessórios descolados para aquela sua bolsa favorita. Prontas para descobrir tudo sobre o Bag Acessories? Veja como entrar nessa nova tendência você também:

O que significa Bag Acessories?

Em uma tradução literal, o termo bag acessories significa nada mais, nada menos do que “acessórios de bolsas ou mochilas”. Os acessórios para esta tendência são todo e qualquer tipo de item que revele um pouco mais sobre a sua personalidade.

E para fazer isso de uma forma autêntica, que transmita o seu eu para as bolsas, é necessário que você coloque a mão na massa e deixe sua criatividade rolar solta, para transformar a sua bolsa em uma peça única e autêntica. Podem ser anexados às bolsas desde chaveiros, lenços, alfinetes, pérolas ou até mesmo recortes e pinturas manuais.

Vale de tudo um pouco para deixar a sua bolsa ainda mais descolada e com a sua cara.

Como estilizar as bolsas?

Para estilizar as suas bolsas alguns itens podem ser mais indicados para tornar o trabalho ainda mais fácil. Caso a sua bolsa tenha o tecido ou a estrutura um pouco mais rígida, você pode optar por não realizar furos ou recortes no acessório e utilizar apenas rendas ou correntes com pingentes para serem anexadas nas alças ou na parte frontal da bolsa.

Laços e colares antigos também podem entrar na lista de itens práticos para estilizar a sua bolsa. Uma boca dica para combinar cada item com a sua bolsa é analisando o seu tom e modelo, assim tudo ficará um pouco mais harmônico e não muito chamativo.

Agora se você possui uma bolsa de tecido um pouco mais maleável, que tal investir em recortes ou até mesmo em pinturas manuais? Usando tinta acrílica e pincéis super finos, você pode pintar detalhes super únicos como flores, listras e vários outros desenhos em sua bolsa.

Caso sua bolsa precise de um retoque na cor devido às marcas de uso, você pode dar um glow up usando tintas em spray ou a próprio tinta para tecido. Não esqueça de cobrir com fita adesiva o fecho e os detalhes em metal.

Pingentes essenciais e Mochilas

Para aquelas que gostam de praticidade mas não deixam as tendências de lado, uma boa opção seriam os itens essenciais para estilizar a sua bolsa. Com variados modelos, tamanhos e cores, as cases para estes itens dão o toque final para a estilização de recipientes de álcool gel, garrafinhas de água, tags, chaves ou alarmes.

As mochilas também podem ser estilizadas com os itens essenciais e os pingentes variados. Os alfinetes e os bottons são as melhores opções para estilizar aquela sua mochila da faculdade ou do trabalho que está precisando de uma cara nova.

Utilize um alicate para segurar uma das pontas do alfinete e coloque miçangas coloridas dentro do compartimento que irá segurar a cabeça do alfinete. No fim, você poderá trocar as miçangas quantas vezes quiser, deixando sua mochila sempre com um visual novo.

Pingentes luxuosos

E para quem ama os itens de luxo, as opções de pingentes sofisticados são inúmeras. Alguns possuem pedras preciosas ou até mesmo batons que podem ser anexados junto à sua bolsa tiracolo de festa ou uma bolsa que tenha significados pessoais importantes.

Você pode também incluir jóias ou semi-jóias que já não são mais utilizadas em suas bolsas, assim você poderá ressignificá-las de um jeito moderno e descolado.

Com a tendência do Bag Acessories, suas bolsas nunca mais serão as mesmas!