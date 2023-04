Christian Louboutin inaugura hotel ‘Vermelho’ em Portugal

Christian Louboutin acaba inaugurar o Vermelho Melides, seu primeiro projeto no ramo da hoteleira. Localizado no coração de Melides, pequena aldeia do Alentejo, em Portugal, o hotel reflete um antigo amor do designer de moda francês.

Nascido em 1963 em Paris, o artista descobriu esse refúgio no litoral português há 12 anos, quando se machucou em seu retiro na região de Comporta.

A caminho do hospital de Santiago do Cacém, avistou Melides, uma pequena aldeia a apenas meia hora de distância. Apaixonou-se pelos seus densos pinhais e uma lagoa pantanosa rodeadas por praias paradisíacas, como a Galé.

Comprou, então, uma antiga casa de pescador e transformou-a num refúgio tranquilo para relaxar e receber os amigos, que mais tarde se transformaria em seu mais novo empreendimento.

Não se tratando de uma coincidência, o nome do hotel – Vermelho – é um tributo à emblemática cor que marcam os sapatos de sua grife. O mesmo assemelha-se à palavra francesa “merveille” (maravilha), mas também a “vermeil”, um termo de ourives referente a prata banhada com uma fina camada de ouro.

O vermelho, tom que fez a fama de seus sapatos, aparece agora na construção portuguesa, trazida à vida com a ajuda da arquiteta portuguesa Madalena Caiado.

Cultura, design e referências portuguesas

A luxuosa pousada conta com exclusivos 13 quartos e apresenta a herança da região tecida por todos os cantos, como nas paredes caiadas e portas de madeira entalhada. Além do vermelho característico de Louboutin, a construção traz toques de cor nos azulejos trabalhados.

Além do bom gosto de Louboutin para as escolhas do novo empreendimento, ele também recorreu a parcerias para pensar em melhorias para o espaço, a exemplo de Carolina Irving, com seus tecidos que estofam os móveis, e Patricia Medina Abascal, especialista em design espanhol.

As portas sob medida vêm de Los Tres Juanes, de Granada, acrescidas com maçanetas da empresa Orfebre Seco, de Sevilha. Os banheiros são esculpidos em mármore, com amenidades da Kama Ayurveda, algumas com exuberantes banheiras, que lembram os antigos lavatórios tradicionais das quintas espanholas e portuguesas.

Como não poderiam faltar, há ainda os icônicos azulejos portugueses da Azulejos de Azeitão, fábrica de azulejos artesanal que mantém o processo de fabricação manual, com origens no século 18. Uma das características de destaque, no entanto, são as paredes pintadas à mão em algumas salas do artista grego e colaborador de longa data de Louboutin, Konstantin Kakanias.

Gastronomia local

O chef português David Abreu, com experiências em hotéis de Macau, Lisboa e Reino Unido, comanda o restaurante Xtian. No espaço, ele mergulha na gastronomia local com pratos como o porco à alentejana, a salada de polvo, o caldo de galinha da avó, a caldeirada de javali da tia Fátima, o salmonete frito com arroz de lulas e, como não poderiam faltar, preparos com bacalhau.

O restaurante também serve os típicos pasteis de nata, presunto, queijos locais, ovos, omeletes e frutas da estação. Já a carta de vinhos traz uma curadoria especial focada nas vinícolas portuguesas.

E vem mais…

O hotel Vermelho Melides não será a última aposta do designer no mundo hoteleiro: o guru do calçado promete abrir outra unidade em 2024, junto à Lagoa de Melides, e uma terceira está prevista para o ano seguinte num espaço localizado em meio à floresta. É esperar para ver!