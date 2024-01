Moda praia 2024: 9 tendências para você arrasar no verão

O verão parece que mal começou, e já é possível saber quais os estilos, tecidos, peças e acessórios que estarão em alta durante a estação. Você já tem um modelo de óculos retrô por aí? Tem peças artesanais guardadas no armário? Comprou um biquíni com brilho há um tempão e até agora não teve oportunidade de usá-lo? Então chegou o seu momento de explorar tudo isso – e muito mais – para montar os seus looks de moda praia 2024.

Confira nove tendências que vão bombar no verão 2024, segundo Bruna Guadaim, consultora de imagem e estilo, docente da Butique de Cursos Ana Vaz:

Moda praia 2024: transparências e tules em alta!

“O tule é uma tendência importante neste verão, presente tanto em roupas, quanto na moda praia”, diz Bruna. Saídas de praia, como saias pareôs, t-shirts e vestido estilo camisetão de tule, mais transparentes, transitam da praia/piscina para as ruas.

Também é possível encontrar o tule em recortes nos biquínis e maiôs. Aquela transparência em lugares estratégicos da peça, que traz um charme a mais, sabe? Uma opção excelente para quem quer sair dos modelos mais tradicionais.

Biquínis com brilho

Os tecidos luminosos, com acabamentos acetinados e brilhantes, também são uma tendência que migra da moda de rua para a moda praia, segundo a especialista.

Já é possível encontrar maiôs e biquínis com estes tecidos e até detalhes em paetês. O importante é brilhar!

Roupa de banho com recortes estratégicos

Como já mencionado, maiôs e biquínis com os famosos “cut outs”, ou seja, pele à mostra, também vão bombar em 2024.

Os modelos tradicionais são atualizados com recortes e tiras, que talvez não sejam as melhores opções para quem busca as “marquinhas” na hora de tomar sol, mas que são ótimos para quem quer um visual que fuja do óbvio e que transite da praia para as ruas, até em um barzinho ou restaurante.

Roupas de praia com proteção UV

Já muito conhecidas na moda infantil, agora as roupas com proteção contra os raios solares, UVA e UVB, invadem a moda praia adulto.

“Acredito que isso esteja ocorrendo por causa da grande influência de esportes de praia que ganharam mais importância neste último ano, como o beach tênis”, diz Bruna.

Assim, é possível encontrar blusas, maiôs e até partes de cima (tops) dos biquínis de manga comprida e com proteção UV. Mas isso não significa que as peças são monótonas: existem estampas e modelagens diferenciadas, mas sem deixar a proteção de lado.

Acessórios na areia!

O uso de acessórios, como mix de colares, pulseirinhas e brincos já estava ganhando protagonismo no look praia e, em 2024, não será diferente.

“Não somente acessórios tradicionalmente conhecidos por serem de praia (como a palha, os búzios e a resina), mas também acessórios com acabamentos lustrosos dourados invadem as areias.”

Os body chains, por exemplo, aqueles colares fininhos para pendurar pelo corpo, cintos de correntes em camadas, argolas robustas e materiais esmaltados também ganham destaque, segundo Bruna.

Peças de crochê

Peças artesanais farão muito sucesso na moda de rua e também transitam para a moda praia. Desde saídas de praia (vestidos, saias, calças e tops), até o próprio biquíni de crochê.

Vale apostar tanto em versões coloridas quanto nos tons neutros, que são a sensação deste verão.

Roupas de praia com maxi flores

As flores 3D para dar acabamento em biquínis ou maiôs estão super em alta. Bruna destaca que também se trata de um estilo versátil que funciona bem na praia, mas que pode ser explorado nas ruas.

“Você pode tranquilamente usar o maiô com a maxi flor com uma pantalona e ir a um passeio após a praia.”

Biquínis hot pant

As chamadas hot pants, partes de baixo maiores e mais altas, já ganharam destaque há algumas estações, mas continuarão fortes!

Essa tendência não chega a ofuscar os tradicionais modelos cortininha – durante este verão, eles vão coexistir.

Óculos de sol estilo retrô

Modelos que remetem aos anos 1970 2000, com versões com lentes degradês e/ou transparentes e coloridas estão de volta.

“Os de modelos geométricos e hastes grossas também ganham destaque, tanto em cores tradicionais (preto e marrom) quanto nas versões coloridas intensas (verde lima e laranja)”, completa Bruna.

E então, pronta para aproveitar o verão?