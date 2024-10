Confira as melhores fantasias de Halloween das famosas até agora

Hoje, 31 de outubro, é Dia das Bruxas, ou melhor dizendo, Halloween! A data não é nacional, mas vem sendo importada para a cultura brasileira talvez pela possibilidade de a gente poder se fantasiar em outubro, para além do Carnaval. Por isso, venha conferir as melhores fantasias que celebridades usaram para celebrar essa data tão especial

1. Alcione

Capa da edição de outubro da Claudia, a Marrom foi de Irmã Mary Brown, personagem do filme “Mudança de Hábito”. No clássico musical, a freira é interpretada pela grande Whoopi Goldberg.

2. Janelle Monáe

A cantora Janelle Monáe apostou em uma super produção para Halloween: E.T. O personagem dos anos 80 faz sucesso desde então entre o público infantil e é uma das grandes produções de ficção científica da época.

3. Selena Gomez

Selena Gomez optou por um clássico livro de fantasia: “Alice no País das Maravilhas”. Com um vestido de tule enorme, ela deu vida à personagem principal e junto com seu namorado, Benny Blanco, que estava de Chapeleiro Maluco.

4. Franciny Ehlke

Halloween também é história! A influenciadora foi de uma famosa (e polêmica) personagem histórica: Maria Antonieta. Esposa do rei Luís XVI da França, ela acabou decapitada na Revolução Francesa, mas seu legado estético e de luxo se mantém até hoje.

5. Flávia Alessandra

Depois de 19 anos, a atriz deu vida novamente a sua icônica vilã Cristina Saboya, da novela “Alma Gêmea”. Flávia vem fazendo muito sucesso pelo seu currículo de personagens más: para isso, o loiro marcante e as frases famosas caíram no gosto do público: “Eu vou ser rica, ricaaaa!”.

6. Bianca Boca Rosa

A influenciadora e empresária se transformou em Willy Wonka, o dono da fábrica no filme “A Fantástica Fábrica de Chocolate”. Para aumentar a fofura, ela vestiu seu filho de Oompa Loompa, o assistente de Wonka.

7. Brunna Gonçalves

De Maldivas para Pandora! A dançarina Brunna Gonçalves se montou inteira de Na`vi, personagem alienígena de Avatar, filme de ficção científica com criaturas extraterrestres que tem o corpo todo em azul.

Qual foi a sua preferida?

