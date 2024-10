Cantora Lexa anuncia sua primeira gravidez, com Ricardo Vianna

A cantora Lexa anunciou, nesta quinta-feira (31), que está grávida. O pai é o ator Ricardo Vianna. A revelação aconteceu por meio de uma publicação no Instagram, na qual a cantora compartilhou um vídeo segurando um ultrassom ao lado do noivo.

“O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado”, comenta, na legenda da publicação.

A postagem conta com um registro de quando o casal descobriu a novidade e a comemoração (e emoção!) dos amigos e da família. Esse será o primeiro filho de Lexa. Ricardo já é pai de Cecília, de 9 anos.

Lexa também se declara para o filho: ”Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e QUE AMOR! É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação. Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a MAIOR realização que eu poderia ter!”.

Lexa e Ricardo assumiram o relacionamento em outubro de 2023. Em fevereiro deste ano, o casal noivou. O pedido de casamento foi feito pelo ator na Noruega, com a aurora boreal de fundo. No começo deste mês, o casal realizou uma festa intimista no Rio de Janeiro, apenas para família e amigos próximos.

