Ondas de calor: como escolher looks para o trabalho no verão

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

O verão pode até não ser uma unanimidade entre a população brasileira. Mas o fato é que a estação ainda é uma das mais aclamadas no país. É verdade que as mudanças climáticas têm provocado eventos extremos no Brasil e no mundo causam um grande desconforto em nossa rotina. Nos últimos anos, a estação que é sinônimo de alegria para muitas, e que irradia ótimas energias, tem se tornado um verdadeiro desafio em função das temperaturas elevadíssimas das ondas de calor. E como montar looks para o trabalho nesta realidade?

Para quem não pode viver a estação no clima de férias, e precisa trabalhar presencialmente todos os dias, surgem alguns questionamentos. Como se vestir adequadamente para o trabalho com temperaturas tão elevadas? Que peças do guarda-roupa se adequam ao ambiente profissional? Como manter a seriedade e, em muitos casos, qual a elegância que o segmento profissional impõe?

Tantas dúvidas se devem ao fato de que muitas profissões e empresas ainda cobram de seus colaboradores um Dress Code que esteja de acordo com a imagem da corporação.

Mas além das imposições corporativas que possam acontecer nesse sentido, nós também nos preocupamos com a imagem que transmitimos em nosso trabalho, não é mesmo? Como já ressaltamos em colunas anteriores, a primeira impressão é a que fica.

Mas, calma, minha gente. A boa notícia é que apesar dos dias de calor intenso que estamos vivendo, existe uma variedade de looks que podemos adotar sem impactar a nossa seriedade profissional, nosso estilo pessoal e a nossa elegância no ambiente de trabalho. A

primeira coisa a ser observada para a escolha mais adequada é o seu estilo e a sua essência. A partir desse autoconhecimento fica mais fácil encontrar as peças que tenham a ver com você.

A segunda etapa, como mencionei acima, é entender o Dress Code estabelecido pelo seu segmento profissional ou por sua empresa. Atualmente, vivemos um tempo de mudanças e de flexibilidade no mundo corporativo, até mesmo naqueles segmentos mais tradicionais.

A primeira coisa a saber é: seu ambiente de trabalho é formal ou informal? No caso dos mais formais, certamente é preciso um ponto de atenção maior, evitando roupas com visuais muito arrojados, decotados, transparentes e que chamem muita atenção.

Agora, se você trabalha num ambiente bem informal, como o das startups, pode ousar um pouco mais, adotando cores mais quentes, bermudas com uma pegada mais social e regatas que podem ser complementadas com muita criatividade de diferentes formas resultando em looks incríveis e bastante autorais.

Só não podemos esquecer o seguinte: por mais informal que seja o ambiente profissional, ainda é um local de trabalho e não devemos ultrapassar a linha tênue que divide essa questão. Nesse ponto, o que vale é o bom senso de cada profissional na hora de fazer suas escolhas.

Tecidos frescos para looks de trabalho no verão

Independentemente de seu estilo, acho importante ressaltar a importância do tecido. Com dias muitos quentes como os que estamos enfrentando, devemos optar por tecidos de fibras mais naturais como linho, algodão e seda, pois eles darão mais conforto frente às altas temperaturas por serem mais leves e frescos, além de elegantes.

Outra lenda muito questionada é sobre o uso da cor preta no verão. É que, para muitas pessoas, o preto remete à sensação de abafamento. Mas não é bem assim. Como em qualquer cor, o que faz a diferença é o tecido, conforme ressaltado nas linhas acima.

Se o tecido for mais natural, a peça não será mais quente pelo simples fato de ser preta. Eu mesma adoro fazer uso do preto no verão, desde que seja com um tecido adequado.

Modelagem também faz diferença

Entre as alternativas de looks que considero bem interessantes para serem adotadas no ambiente de trabalho estão as peças mais amplas, que não fiquem coladas ao corpo, calças mais soltas e mais curtas, vestidos com modelagens mais despojadas e bermudas de alfaiataria, existem modelos lindos que chegam até a altura do joelho e se adequam muito bem ao trabalho, regatas com alças um pouco mais largas e cropped com sobreposições, entre outros.

Acessórios valorizam o look de trabalho

Se você é dona de um estilo mais sofisticado, saiba que a escolha de um acessório certo pode imprimir elegância ao look por mais informal que ele seja.

Os calçados também contribuem para trazer diferença ao visual. O verão tem tudo a ver com sandálias mais abertas, desde as rasteiras até as de salto alto. Mesmo sendo fechados, os tênis alcançaram um alto nível de status pelo conforto que oferecem. Existem modelos lindos e mais leves que vão bem com vestidos, saias, calças e bermudas.

Abaixo algumas sugestões sobre looks que vão contribuir para ressaltar a sua imagem profissional de forma positiva mesmo nas altas temperaturas do verão.

No calor, aposte em vestidos

O vestido é uma peça essencial no guarda-roupa feminino, independentemente do estilo de cada mulher ou da estação em questão. É uma ótima peça para ser usada no trabalho, pois vai do informal ao mais elegante atendendo a cada um dos estilos.

Nessa temporada, as modelagens mais soltas estão em alta. Opte por cores mais claras e neutras; mas se você ama estampas ou cores mais quentes, elas são bem-vindas desde que escolhidas com alguns critérios.

Estampas mais coloridas chamam muita atenção. As mais delicadas e discretas são mais elegantes e se adequam a ambientes mais formais.

Regata no trabalho, pode?

As blusas sem mangas, como as regatas, ou de um ombro são sinônimo de sucesso na temporada. Usadas com calças de modelagens mais largas, pantacourts e saias midis podem resultar em looks criativos e elegantes.

Dependendo do ambiente profissional, a cor adotada fará uma grande diferença. Se for do seu gosto, use os tons mais claros e neutros. Usadas com bermudas de alfaiataria, esses modelos imprimem leveza e um viés bem moderno à produção.

Não podemos esquecer também dos coletes, que sempre são uma excelente opção. Para aquelas que preferem as blusas de manga, a escolha acertada do tecido trará conforto e elegância mesmo nos dias mais quentes.

Look de trabalho com cropped

O cropped é uma das peças símbolo do verão. Se você trabalha num ambiente bem informal e descontraído, é uma ótima opção para montar looks modernos e estilosos. Mesmo se o Dress Code de sua empresa for mais formal, o cropped não precisa ficar de fora de suas produções.

Usado com sobreposições como uma bela camisa de linho ou de algodão abertas, se tornam bem elegantes. Aliado à uma calça de alfaiataria ou saia envelope, ou até mesmo com um modelo de saia com uma fenda discreta, pode resultar num visual elegante que irá valorizar a sua imagem.

Palheta de cores de verão

Gente, conhecer a palheta de cores e saber usá-la de forma adequada faz toda a diferença. Como Consultora de Imagem posso garantir a você o quanto esse detalhe é importante para a sua imagem.

A escolha do tom adequado valoriza a sua beleza e destaca a sua pele. E isso serve para qualquer look, desde as roupas mais elegantes e formais a peças mais leves e descontraídas.

Macacões são aliados dos looks de trabalho em ondas de calor

Se existe uma peça que está sempre em alta em qualquer estação, essa peça é o macacão. Algumas mulheres o consideram pouco funcional, mas a verdade é que o macacão agrada a muitas por ser prático e bonito.

Ele é o exemplo da roupa que vai do estilo mais elegante até o mais descontraído, mas sempre com muita leveza e personalidade. Dependendo do modelo, pode imprimir muita sofisticação ao visual.