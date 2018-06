Torcedores brasileiros hostilizam mulher na Rússia. Vídeo causa revolta

Desde ontem circula na internet um vídeo supostamente gravado na Rússia, onde torcedores brasileiros aparecem em volta de uma moça estrangeira dizendo obscenidades e palavras grosseiras. Nas imagens é possível perceber que a jovem não entende português e tenta participar do que parece “brincadeira”, já que está cercada por quase uma dezena de homens.

O episódio causou revolta em muitos internautas. Um deles, Cristiano dos Santos, escreveu um longo post no facebook, onde se mostra envergonhado pelos brasileiros e diz: “Peço encarecidamente desculpas a todas as mulheres que eventualmente vão assistir esses vídeos (que me deixaram envergonhado), mas sinto que devo aproveitar a deixa e falar um pouco do que eu sinto sobre machismo no Brasil.”

–

Em sua postagem, já compartilhada por mais de 15 mil pessoas, Cristiano lembra ainda os dados de violência contra a mulher no Brasil e finaliza condenando o machismo. “Machismo tem que ser exterminado. Esse tipo de coisa não é engraçada. Esse tipo de coisa reforça estereótipos que são as bases do machismo sendo por sua vez a causa das mortes e estupros que vemos todo santo dia. Esse tipo de coisa tem que ser repreendida.”.

Torcedor identificado

De acordo com internautas, um dos integrantes do vídeo seria Diego Valença Jatobá, ex-secretário de Turismo do município de Ipojuca (PE), cidade da região metropolitana de Recife.

