Identificado o segundo brasileiro de vídeo machista: um tenente da PM

Depois de o advogado pernambucano Diego Valença Jatobá ter sido identificado como um dos torcedores brasileiros filmados constrangendo uma mulher estrangeira na Rússia, outro homem teve a sua identidade revelada. Trata-se Eduardo Nunes, tenente da Polícia Militar, que serve em Lages, cidade de Santa Catarina.

O comando da PM catarinense disse em nota que “abrirá um processo administrativo-disciplinar para apurar a conduta irregular do militar” assim que o policial voltar da viagem à Rússia.

“A corporação não corrobora com este tipo de atitude, que é incompatível com a profissão e o decoro da classe, previsto no Regulamento Disciplinar e no Estatuto da PMSC, independentemente de estar em período de férias, folga de serviço ou qualquer outra situação de afastamento, devendo, portanto, responder por suas atitudes”, diz o comunicado.

Segundo informações do G1, neste ano, o tenente participou de uma ação de conscientização, em Santa Catarina, no Dia Internacional da Mulher. Ele deu uma entrevista ao Jornal do Almoço, da NSC TV, afiliada da TV Globo sobre ações para combater o assédio na saída das universidades.