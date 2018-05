‘Stand by me’: a música que emocionou o público no Casamento Real

Aconteceu no último sábado (19) o aguardado casamento do Príncipe Harry com Meghan Markle. A cerimônia, marcada pela emoção e pela diversidade, teve a apresentação do coral The Kingdom Choir como um dos pontos altos.

Sob o comando da maestrina Karen Gibson, eles fizeram uma belíssima performance do clássico “Stand By Me“, composto por Ben E. King, pouco antes da troca de alianças.

Assista:

A canção, que já foi interpretada por diversos artistas, fala sobre companheirismo, união e amor. Confira a tradução da letra:

Quando a noite tiver chegado

E a terra estiver escura

E a lua for a única luz que veremos

Não, eu não terei medo. Não, eu não terei medo

Desde que você fique. Fique comigo

Refrão

Então querida, querida

Fique comigo. Oh, fique comigo

Oh, fique. Fique comigo

Fique comigo

Se o céu que vemos lá em cima

Desabar e cair

Ou as montanhas desmoronarem no mar

Eu não chorarei, eu não chorarei

Não, eu não derramarei uma lágrima

Desde que você fique. Fique comigo

Então querida, querida

Fique comigo. Oh, fique comigo

Oh, fique. Fique comigo

Fique comigo

Quando você estiver com problemas, você contará comigo?

Oh, conte comigo

Oh, você não ficará agora?

Conte comigo

Já conhece a versão original? Aperte o play: