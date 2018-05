Primeira noiva negra da realeza ocidental inspira vestido de Meghan Markle

{Meghan ❤️ Harry} A nossa aposta é que o vestido de noiva de Meghan é, sem dúvida, uma nítida homenagem à #AngeladeLiechtenstein, primeira noiva negra da monarquia ocidental, que se casou com o príncipe #MaximilianodeLiechtenstein em 29.01.2000, em Nova York. . Detalhe: o vestido de Angela (que inspirou Meghan e a grife #givenchy ) foi criado pela própria Angela. . O look vintage do vestido, com decote ombro a ombro, sem renda, também faz clara alusão à elegância norte-americana de #jacquelinekennedy . E o perfume vintage da celebração Harry e Meghan aparece também no carro em que os recém-casados deixam o castelo de Windsor: um jaguar 1968 ❤️ . PS.: Agradeço minha professora de história e protocolo de casamento monárquico Fernanda Mata por toda pesquisa realizada em parceria para a nossa matéria de cobertura do casamento. . #royalfamily #royalwedding #royalweddingsheratonrio #meghanmarkle #bride #black #negros #history

A post shared by Manoela Cesar (@blogcolherdechanoivas) on May 19, 2018 at 11:47am PDT