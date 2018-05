Buquê de Meghan Markle carregava homenagem para Princesa Diana

Príncipe Harry, 33 anos, e Meghan Markle, 36, disseram “sim” um ao outro na manhã deste sábado (19), em Windsor, na Inglaterra. Emocionante e autêntico, assim como o casal, o enlace também foi palco de homenagens para a Princesa Diana, em memória.

Uma das lembranças estava escondida no buquê da noiva. Na sexta-feira, 18, antes de ir para Windsor se preparar para o casamento, Harry colheu flores nos jardins do palácio de Kensington e entregou à florista Philippa Craddock, responsável pelo arranjo. Entre as flores escolhidas pelo príncipe, estavam algumas não-me-esqueças, que eram as favoritas da Lady Di, sua mãe.

A Duquesa de Sussex compôs o traje do casamento real com um vestido da grife Givenchy e uma tiara que pertenceu à Rainha Mary.