Série derivada de ‘Game of Thrones’ contará história de família importante

Game of Thrones mal acabou e a HBO já tem outras séries do mesmo universo em vista. Um dos projetos que deve ser aprovado pela empresa em breve é de uma produção que conta a história dos Targaryen, a família da famosa Daenerys, interpretada por Emilia Clarke.

Estabelecida 300 anos antes dos acontecimentos que já conhecemos, a série seria baseada no livro Fogo & Sangue, de George R. R. Martin, que, assim como aconteceu com a primeira, deve se envolver com a nova produção. A trama acompanharia o criador do tão conhecido Trono de Ferro, Aegon, e das batalhas que ele travou para se manter no poder. As informações são do site norte-americano Deadline, mas ainda não houve confirmação da HBO.

Outras séries, no entanto, já foram confirmadas pelo canal. É o caso de A Longa Noite, que, segundo o site internacional, já está em fase de pós-produção e deve contar os segredos ainda não contados e explicar detalhes que ficaram mal-explicados. A atriz Naomi Watts, de King Kong, já foi confirmada como parte do elenco.

