Atriz de “Game of Thrones” diz ter parado de menstruar após dieta

Interprete da personagem Sansa Stark na série Game of Thrones, a atriz Sophie Turner revelou em entrevista ao jornal The Times ter tido problemas na menstruação após seguir uma dieta hipocalórica.

Segundo Sophie, por muito tempo ela esteve obcecada com a própria imagem, comportamento que a levou a seguir uma dieta de contagem de calorias.

“Aquilo tomou controle da minha cabeça, eu só conseguia pensar nisso, contava todas as calorias”, disse a atriz.

A dieta, porém, fez muito mal ao corpo de Sophie. “Por causa disso eu parei de menstruar durante um ano.”

Ao ver que a vigilância com o corpo estava indo para além dos cuidados e fazendo-lhe mal, a artista buscou ajuda da terapia. Sophie ainda contou que o encontro do marido, o cantor Joe jonas, também foi importante para que ela atravessasse esse período com vitória.

“Quando o conheci eu estava nessa fase de muita instabilidade psicológica. Eu acho que ele salvou a minha vida de determinada forma, me encorajando a sentir amor próprio.”

