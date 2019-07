Novela épica dos anos 80 será reprisada pela 1ª vez

O remake de “Selva de Pedra”, novela escrita por Janete Clair em 1972, ganhará sua primeira reprise pelo canal Viva desde 1986, quando a trama foi exibida pela Rede Globo. A estreia está prevista para 22 de agosto, às 14h30, no lugar de “Terra Nostra”. As informações são da coluna Zapping, da Folha de S. Paulo.

Estrelada por Fernanda Torres, a produção será a segunda de Janete a ser exibida no Viva em quase dez anos. Apesar da reprise ser um desejo antigo dos fãs, alguns entraves, como restrições da família e limitações no campo de direitos musicais, restringiam as escolhas do canal.

Fernanda Torres em ‘Selva de Pedra’, exibida em 1986 e que será reprisada pelo Viva, em agosto.

Ao lado de Fernanda, “Selva de Pedra” foi protagonizada por seu par Tony Ramos. No papel de antagonistas estavam Christiane Torloni e Miguel Falabella. A trama foi reescrita por Regina Braga e Eloy Araújo, com direção de Walter Avancini e Dennis Carvalho. Na versão original, Regina Duarte fez o papel principal.

