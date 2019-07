O que a Globo decidiu sobre Mauro Naves

Mauro Naves vai deixar a TV Globo depois de trabalhar 31 anos na emissora. Ele não faz mais parte do time de repórteres, segundo a coluna de Flavio Ricco no UOL. A situação de Naves na Globo passou a ficar delicada após surgir a informação que o jornalista havia passado o contato do pai de Neymar para um dos advogados de Najila Trindade, modelo que acusa o jogador de estupro em um hotel de Paris _Neymar nega. Por julgar que houve interferência no caso, a Globo optou por afastar Mauro Naves, com a decisão sendo anunciada ao vivo no Jornal Nacional, principal telejornal da emissora.

Leia o comunicado oficial da Rede Globo sobre a saída de Mauro Naves

“O Grupo Globo e o jornalista Mauro Naves decidiram encerrar consensualmente o contrato de prestação de serviços que mantinham. O Grupo Globo reconhece a imensa contribuição de Mauro Naves ao jornalismo esportivo e a ele agradece os 31 anos de dedicação e colaboração”, diz o comunicado oficial da emissora.

