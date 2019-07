A nova profissão de Alex, ex-garçom de Jô Soares

Alex, ex-garçom do programa de Jô Soares, foi entrevistado pelo Domingo Show, da Record, nesse domingo (7). Na entrevista, Alex contou que passou por dificuldades depois do fim do Programa do Jô.

Alex enfrentou um câncer no rim assim que ficou desempregado, depois do fim do contrato com a Rede Globo. Assim, resolveu ir trabalhar como guia turístico no Chile, seu país de origem, e passou a ganhar bem menos que no antigo emprego. Por isso, acabou indo morar em um quartinho simples.

“Estou começando agora, não é fácil. Trago muitas pessoas do Brasil para conhecer o Chile. Tive câncer no rim direito, foi muito difícil. Hoje moro em um quartinho, não tenho condições nem de comer carne. Mas não tenho vergonha de mostrar. Muitas pessoas estão me ajudando”, disse Alex.

Ao falar sobre Jô, mostrou gratidão. “Mando um beijo a ele. Seu Jô me deu uma visão diferente de vida”, afirmou.

Alex trabalhou com Jô Soares por 26 anos e contou que recebia mais ou menos cinco salários mínimos, mas não aproveitou a condição para economizar e se arrepende de não ter comprado uma casa.

