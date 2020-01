Robert DeNiro fala contra abuso de poder e elenco de Parasita faz história

As estrelas de Hollywood se reuniram na noite de domingo (19) para mais uma premiação, a última antes das maiores de todas, o Oscar (9 de fevereiro) e o Emmys(20 de setembro). Foi a última também que reúne TV e Cinema na mesma noite.

Os vencedores? A essa altura já há pouca supresa, mas Parasita fez história e pela 1ª vez dos 26 anos de premiação um elenco estrangeiro ganha na categoria que equivale a Melhor Filme. Fora essa categoria, que encerrou a noite, foram poucas as surpresas no palco, a melhor foi nos bastidores onde o encontro entre Brad Pitt e Jennifer Aniston foi – finalmente – registrado.

Vale lembrar que, por conta do calendário, tradicionalmente o SAG antecipa o Oscar, mas apenas confirma o Emmy do ano anterior.

Esse ano parece não ter sido diferente.

O vencedor de Melhor Ator esse ano foi Tony Shalhoub por The Marvelous Mrs Meisel, da Amazon. Shalhoub é um ator respeitadíssimo, mais lembrado por alguns como Monk e na última temporada de Mrs Meisel ganhou mais destaque na trama. Vencer o SAG Award é um forte indicativo para o Emmy, mas essa categoria anda variando muito entre os vencedores, nem tanto os indicados. Bill Hader, por Barry, já levou antes. Os dois devem ser indicados novamente esse ano para o Emmy Awards.

Como esperado, e merecido, Phoebe Waller Bridge ganhou Melhor Atriz por Fleabag. Ela já tem o Emmy, então o SAG reforçou a vitória do ano passado. A mesma ‘regra’ se aplica para Peter Dinklage. A estrela de Game of Thrones levou o Emmy e o SAG foi uma reafirmação desse prêmio. Com o fim das séries (Fleabag e Game of Thrones já não são mais produzidas) eles não serão mais indicados para outros prêmios.

Michele Williams (vencedora do Emmy 2019) voltou a subir ao palco como Melhor Atriz por Fosse/Verdon. Dessa vez, seu co-estrela, Sam Rockwell também levou como Melhor Ator. The Crown, da Netflix, favorito entre críticos e público, levou o SAG de Elenco Série Drama, The Marvelous Mrs. Meisel, da Amazon foi vencedora na categoria Elenco Série Comédia. E, confirmando seu favoritismo para o Emmy, Jennifer Aniston (curiosamente de branco em vez de seu tradicional preto) levou de Melhor Atriz Drama por The Morning Show, da Apple TV.

A vitória de Aniston em um dos grandes investimentos da Apple TV solidifica a realidade, não mais tendência, de que os três distribuidores de streaming mundial – Netflix, Amazon e Apple – já estão lado a lado com a TV Paga com prestígio, estrelas e prêmios.

Quando vamos para os vencedores de filme, há poucas (nenhuma, a essa altura) surpresas.

Laura Dern, que não perdeu nenhum troféu até agora, foi a escolhida por Atriz Coadjuvante em História de um Casamento, da Netflix. Dern, filha de duas estrelas (Bruce Dern e Dianne Ladd), agradeceu aos pais e pôde abraçar ao pai, que estava na mesa com Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Holywood. “Estou emocionada porque pude abraçar meu pai”, ela disse.

A categoria de Ator Coadjuvante também parece assegurada para Brad Pitt.

“Sejamos honestos, foi um papel muito difícil: o cara fica doidão, fica sem camisa e não se dá bem com sua esposa. Foi muito distante da realidade. Muito”, ele brincou, podendo ter aludido ao divórcio de Angelina Jolie, mas a câmera foi direto para outra ex, Jennifer Aniston, que estava rindo.

Minutos depois que deixou o palco foi a vez de Aniston ganhar. Nos bastidores o reencontro do ex-casal causou furor nas redes sociais…

Nas categorias de Melhor Ator e Melhor Atriz, há pouquíssima chance de não repetir todas as premiações até o momento. Sem exceção.

Joaquin Phoenix fez seu melhor discurso da temporada até o momento. Ele agradeceu a cada um de seus concorrentes com muito carinho, em especial o amigo Leonardo DiCaprio, com quem fez piada por concorrerem pelos mesmos papéis desde crianças e, no momento mais emocionante, dedicou sua vitória a Heath Ledger, que há alguns anos venceu o SAG Awards e o Oscar, postumamente, por também interpretar o Coringa. “Estou aqui apoiado nos ombros do meu ator preferido, Heath Ledger. Então obrigado”, disse Phoenix.

Renée Zellweger também era a vitória mais esperada da noite. Assim como fez quando ganhou o primeiro Oscar, ela agradeceu nominalmente a Tom Cruise, com quem contracenou em seu primeiro sucesso, Jerry Maguire. “Tom Cruise, porseu exemplo de profissionalismo, excelência, generosidade e bondade incondicional”, ela disse antes de homenagear Judy Garland. “Judy Garland, 50 anos depois, sua comunidade está pensando em você hoje à noite. Isso é para você, encerrou.

O ator Robert DeNiro foi o homenageado da noite com um prêmio pelo conjunto de sua carreira. Ele não perdeu a oportunidade para fazer um registro contra o Governo Trump.

“Sei que alguns de vocês estão dizendo “ah não vamos entrar em política”, mas na terrível situação em que nos encontramos é muito preocupante para mim e para muitos outros e tenho algo a dizer”, falou o ator emocionado.”Existe o certo e existe o errado e existe o senso comum e o abuso de poder. Como cidadão tenho o mesmo direito que todos – ator, atleta, músico – todos podem opinar. Eu tenho uma voz mais alta por causa da minha posição e vou suá-la toda vez que eu vir um abuso de poder flagrante”, ele encerrou aplaudido de pé.

Por ser o prêmio do Sindicato dos Atores, o SAG Awards não tem categoria de Melhor Filme ou Melhor Série, mas sim ‘Melhor Elenco”, que seria a categoria de filme. Os atores votaram em Parasita, que vai certamente vencer na categoria de Filme Estrangeiro. Na premiação do Sindicato dos Produtores, o PAG Awards, o grande vencedor da noite foi 1917, de Sam Mendes, hoje o favorito para Oscar. Ainda assim, foi a primeira vez que um elenco estrangeiro vence em um filme que não é falado em inglês.

Foi uma noite interessante.

VENCEDORES:

Melhor elenco de doublés em um filme: Avengers: Endgame

Melhor elenco de doublés em uma série: Game of Thrones

Melhor Ator em Séries de Comédia: Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor Atriz em Séries de Comédia: Phoebe Waller-Bridge por Fleabag

Melhor elenco Série de Comédia: The Marvelous Mrs. Meisel

Melhor Atriz Coadjuvante: Laura Dern, História de um Casamento

Melhor Ator Coadjuvante: Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood

Melhor Atriz em uma Minissérie: Michelle Williams por Fosse/Verndon

Melhor Ator em uma Minissérie: Sam Rockwell porFosse/Verndon

Melhor Ator em Séries de Drama: Peter Dinklage por Game of Thrones

Melhor Atriz em Séries de Drama: Jennifer Aniston por The Morning Show

Melhor Elenco em Séries Drama: The Crown

Melhor Ator: Phoenix por Coringa

Melhor Atriz: Renée Zellweger por Judy- Muito Além do Arco-Íris

Melhor Elenco em um filme: Parasita