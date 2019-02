Rio recebe primeira loja física de bonecas negras

Para suprir a falta de bonecas negras no mercado, a Era Uma Vez o Mundo, negócio de impacto social, em parceria com o Instituto Ekloos, lança a primeira loja do tipo no Rio de Janeiro. O projeto ficará localizado no espaço Andradas 22, na região central, e será inaugurado no próximo sábado (16).

Jaciana Melquiades, uma das fundadoras da Era Uma Vez o Mundo, conta que a ideia de criar uma loja só com bonecas negras surgiu da necessidade que os consumidores têm de encontrar tais produtos em espaços físicos. “Entendemos que o público tem a necessidade de poder ver, tocar e avaliar o produto antes de comprar, ainda mais em se tratando de um item ainda tão raro no mercado.”

A boneca Dandara, uma homenagem à mulher de Zumbi de Palmares, será o destaque de vendas. “Precisávamos que as bonecas tivessem relevância para a população negra, então pegamos nomes de figuras históricas que são importantes para nós, para colocarmos nas bonecas”, conta Jaciana.

“Estamos muito felizes e acredito que a parte mais difícil será fazer as pessoas entenderem a necessidade de ter uma loja só com bonecas negras”, diz. “Apesar de a oferta de bonecas negras ter aumentado nos últimos três anos, ainda é difícil encontrar um brinquedo desse tipo em uma loja física.”

Leia também: Maju faz história e é a 1ª mulher negra na bancada do Jornal Nacional

Siga CLAUDIA no Instagram