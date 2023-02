Rihanna retorna aos palcos em show triunfal no Super Bowl

Rihanna foi a grande atração do tradicional show do intervalo do Super Bowl, nome dado à grande final da NFL, principal torneio de futebol americano. A apresentação da 57ª edição do evento aconteceu neste domingo (12) no Arizona, nos Estados Unidos.

O show marcou o retorno da diva pop aos poucos após seis anos, já que sua última aparição musical aconteceu no Grammy de 2018, em janeiro daquele ano.

A partida, disputada entre as ligas Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, se iniciou com o hino nacional dos Estados Unidos cantado pelo cantor e compositor de country Chris Stapleton, dono de oito prêmios Grammy. Junto a ele, esteve presente o ator Troy Kotsur, que interpretou o hino na língua de sinais americana.

Como foi o show de Rihanna no Super Bowl

Com um look inicial vermelho, a cantora entrou suspensa no palco cantando Bitch Better Have My Money, seguida por Where Have You Been e Only Girl (In the World).

Com um enorme time de dançarinos e muita pirotecnia, a cantora cantou ainda We Found Love e S&M, em um medley que fez o estádio todo se empolgar.

Durante a coletiva de imprensa do torneio na quinta-feira (9), Rihanna chegou a contar aos repórteres que iria incluir na performance elementos da cultura caribenha, segundo informou a agência de notícias Reuters. A referência se dá ao fato de que a artista nasceu na cidade de Saint Michael, em Barbados, ilha pertencente ao Caribe.

“Então, por mais assustador que tenha sido, porque eu não subo ao palco em sete anos, há algo estimulante no desafio como um todo. E é importante para mim fazer isso, este ano. É importante pela representatividade, é importante para o meu filho ver isso”, disse Rihanna na ocasião. Edições anteriores do Super Bowl Entre os maiores eventos esportivos mundiais – e o maior dos Estados Unidos – o Super Bowl é um dos momentos mais aguardados do ano para o investimento das marcas em publicidade. Estima-se que as empresas tenham investido US$ 7 milhões (cerca de R$ 36,4 milhões) por 30 segundos de propaganda no intervalo desta edição.

No ano passado, o Super Bowl trouxe como atração do intervalo um show conjunto de Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent e Eminem. Já em 2020, Jennifer Lopez se apresentou ao lado de Shakira e Bad Bunny. Outra grande atração foi em 2016, que juntou no palco Coldplay, Bruno Mars e Beyoncé.