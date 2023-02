Super Bowl 2023: confira primeiro teaser da apresentação de Rihanna

Neste domingo (12), o Super Bowl traz a tão aguardada apresentação de Rihanna, marcando o retorno da cantora aos palcos. Para dar um gostinho do show do intervalo, a Apple Music, patrocinadora do espetáculo, compartilhou um teaser estrelado pela artista.

A prévia mostra um grupo de meninas com uma música de fundo da cantora e é intitulado Run This Town. Confira:

Adam Blackstone, diretor musical do Super Bowl, contou à revista Rolling Stone que o show da artista pop será “diferente de tudo” que já se viu no show do intervalo. “Rihanna é muito criativa. Ela está sempre quebrando barreiras, então vai ser diferente de tudo o que você já viu antes, e nós estamos tentando ir além do esperado com ela”, disse. Adam trabalha com Omar Edwards como co-diretor, além do coreógrafo Parris Goebel e o time da Roc Nation.

Outra novidade é que os fãs da diva pop agora podem ouvir suas músicas com o som multidimensional e aprimorado do Apple Music. Os hits da cantora já estão disponíveis em Áudio Espacial com Dolby Atmos para assinantes da plataforma.

“Rihanna é uma das artistas de maior expressão dos nossos tempos. Nós e toda a multidão de fãs da cantora pelo mundo todo estamos ansiosos para sua participação no primeiro Super Bowl Halftime Show da Apple Music”, afirma Oliver Schusser, vice-presidente da empresa.

No começo deste mês, Rihanna chegou a apresentar uma prévia em forma de trailer, relembre:

Onde assistir ao Super Bowl

Um dos momentos esportivos mais icônicos e aguardados no mundo todo, o Super Bowl acontece no próximo domingo, 12 de fevereiro, às 20h30. O evento marca a grande final entre as ligas Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, além de trazer o tão esperado show musical de Rihanna, apresentação que marca o retorno da cantora após cinco anos longe dos palcos.

Para acompanhar a final que começa no dia 12 de fevereiro, há desde bares espalhados pelas grandes cidades do país que transmitem o evento, até opções para assistir no conforto de casa. A final da NFL, que há anos sustenta o título de evento televisivo mais assistido dos Estados Unidos, é transmitida no Brasil tanto na TV paga, pela ESPN, quanto pela TV aberta, já que a Rede TV comprou direitos de transmissão até 2025. É só preparar a cerveja e a pipoca, ou seus petiscos e bebidas preferidos, e aproveitar.