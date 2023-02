Beyoncé apresenta nova coleção da IVY PARK x Adidas

Cantora, compositora, atriz, modelo, produtora, diretora, empresária, estilista e mais. Sim, estamos falando da Beyoncé, que se tornou a artista mais premiada na história do Grammy nesta semana. A gata não para e temos mais novidades no lado fashion de sua carreira: a colaboração dela com a Adidas acaba de ganhar uma nova coleção. Intitulada PARK TRAIL, a mais recente linha da IVY PARK x Adidas estará disponível nas lojas nesta quinta-feira (9).

Incorporando uma estética arrojada que só essa collab consegue trazer, a campanha conta com calças cargo, blazers, jaquetas – puffer e parcas – em cores intensas. Pode esperar muito verde, laranja, índigo e roxo.

Segundo a Adidas, a coleção é tão ousada quanto glamorosa e as peças são versáteis, explorando diferentes texturas e tecidos – com muitas estampas, lantejoulas, camuflagens. As roupas da IVY PARK x Adidas podem ser usadas dentro e fora da academia, afinal, Beyoncé pensou em tudo.

Além das roupas, a PARK TRAIL tem calçados: um clássico da IVY PARK, o tênis de basquete IVY PARK TT2000 ganhou uma nova versão exclusiva para essa linha. A campanha conta rostos conhecidos, os rappers Offset com seu filho Kody Cephus, Ice Spice, a atriz e modelo Devon Aoki (Velozes e Furiosos), a ginasta Nia Dennis e mais.

Disponível em inclusivos e de gênero neutro, a colaboração Adidas x IVY PARK, poderá ser encontrada a partir de amanhã, dia 9, no site da Adidas e em lojas selecionadas.