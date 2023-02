BRIT Awards 2023: os looks que brilharam na premiação

O BRIT Awards 2023, mais importante premiação da música pop britânica, revelou neste sábado (11) seus grandes vencedores em uma noite repleta de looks icônicos e momentos memoráveis.

OS GRANDES VENCEDORES DA NOITE

A 43ª edição aconteceu na arena The O2, em Londres, e contou com artistas como Sam Smith, Ed Sheeran, Taylor Swift, Lizzo, Beyoncé e Harry Styles, que foi o grande vencedor da noite. O artista levou todas as quatro categorias em que havia sido indicado, uma semana após levar a estatueta principal no Grammy.

Outro destaque da noite foi Beyoncé, que levou a estatueta de artista internacional e música internacional do ano, com o hit “Break My Soul”. Já o prêmio de grupo do ano e artista revelação foram para Wet Leg, banda britânica de indie rock.

Antes mesmo da entrega dos prêmios começar o festival já rendeu conteúdo nas redes sociais, já que os artistas que passaram pelo tapete vermelho apresentaram criatividade e ousadia nos looks.

Sam Smith, um dos nomes mais falados da noite, entregou uma verdadeira performance artística. Ele optou por usar uma produção de estilo vinil e efeito inflado. Também brilharam no tapete muitos tecidos transparentes, modelos delineados e também grávida com muito estilo. Confira alguns destaques:

Pretinho nada básico

Além de Sam Smith, Harry Styles também apostou num pretinho extravagante. O grande nome da noite optou por um terno feito sob medida da grife Nina Ricci.

Camille Razat, atriz da série Emily in Paris, também escolheu um look preto estruturado. Além dela, Kim Petras foi outra que optou pelo tom neutro.

Grávida com estilo

Grávida de seu primeiro filho, Jessie J desfilou com a barriga de fora para os fotógrafos e apostou em um look vermelho, sendo um dos looks mais aclamados da noite.

Muita transparência e looks delineados

Os looks com transparência foram levados a um outro nível na noite de BRIT Awards. A estrela britânica Charli XCX foi uma das que optou por um look ousado: ela estava com um Ludovic de Saint Sernin, vindo direto das passarelas. A cantora nipo-britânica Rina Sawayama foi pelo mesmo caminho e escolheu vestir um vestido Saint Laurent com transparência.

Já Ellie Goulding não escolheu um look transparente, mas sim delineado ao corpo. A cantora vestiu um corset rígido que acompanhava os traços do seu torso.

Looks metalizados

As texturas e tons metalizados também foram destaque na noite, seja com recortes ou composições extravagantes. A cantora Lizzo e a atriz Jodie Turner-Smith foram algumas que optaram pelo estilo.