Ranking revela as 5 jogadoras mais ricas do mundo; Marta lidera a lista

O talento de muitas atletas do futebol feminino é inegável, principalmente pela influência dentro e fora dos campos que podem se transformar em altos salários, resultados de patrocínios, verbas por direito de transmissão e outros ganhos.

Mesmo com a grande discrepância em relação ao esporte na modalidade masculina, muitas jogadoras conseguem se destacar pelos ganhos anuais consideráveis altos, e, pensando nisso, o jornal Marca publicou um ranking que revela as jogadoras mais ricas que estarão na Copa do Mundo Feminina da Oceânia, que se inicia neste próximo mês.

Confira o ranking completo:

1º- Marta Silva

Considerada a melhor jogadora do mundo por seis vezes, Marta é a rainha do futebol. A atacante do Orlando Pride, um dos times da liga de futebol americana, defendeu a seleção brasileira em 174 jogos, marcando 115 gols e está convocada para defender o Brasil na Copa de Futebol Feminino de 2023.

O seu salário anual gira em torno de U$400 mil ao ano (R$1,9 milhões) e sua fortuna é estimada em U$13 milhões (R$63 milhões).

2º- Wendie Renard

A atleta nascida em uma das províncias francesas localizadas no Caribe, Wendie é capitã da seleção da França, assim como no sucedido time de futebol feminino Lyon, que coleciona 14 títulos na liga local e 8 competições europeias. Com a camisa da França, Renard marcou presença em 144 partidas e irá jogar sua terceira Copa do Mundo. Sua fortuna é avaliada em U$10 milhões (R$48,5 milhões) e um salário anual de U$400 mil ao ano (R$1,9 milhões).

3º – Amandine Henry

Com mais uma francesa na lista, a jogadora Amandine precisou se afastar do futebol em 2007 devido a uma grave lesão no joelho, no entanto, ela se recuperou e retornou à ativa, unindo-se ao plantel vencedor do Lyon. Em 2019, foi vice na disputa pela bola de ouro como a melhor jogadora na Copa do Mundo disputada na França, sua terra natal. Seu salário anual é de U$390 mil (R$1,8 milhões) e sua fortuna é avaliada em U$7 milhões (R$33,9 milhões).

4º – Alex Morgan

A americana é considerada uma das maiores artilheiras na História do futebol, com 121 gols e 206 aparições com a camisa do time dos EUA. Segundo o jornal “Marca”, Morgan atualmente possui o maior salário entre as adversárias, cerca de U$450 mil ao ano (R$2,1 milhões). Já sua fortuna está avaliada em U$4 milhões (|R$19,4 milhões).

5º – Megan Rapinoe

Uma das vozes mais influentes em defesa do desenvolvimento do futebol feminino, Megan já defendeu a seleção americana diversas vezes, vencendo e levantando a taça em duas delas, além de ser vencedora da Bola de Ouro em 2019. Seu salário gira em torno de U$445 mil ao ano (R$2,1 milhões) e uma fortuna estimada em U$3,7 milhões (R$17,9 milhões).