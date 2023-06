Joga pra Sempre: uma celebração ao futebol feminino

O cenário do futebol feminino nunca foi fácil, com atletas lutando diariamente pelo seu lugar no esporte. Porém, cada uma das jogadoras brasileiras têm conquistado seu espaço da melhor forma: jogando bola. Elas precisam enfrentar barreiras, driblar o machismo enraizado e conquistar o coração do Brasil inteiro. Muitos dizem que ser uma jogadora de futebol por aqui é uma das profissões mais desafiadoras, mas elas não têm dúvida: se você quiser se tornar uma jogadora, não deixe de sonhar com isso.

Diante desse mote, a Nike e Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentam a campanha Joga Pra Sempre, buscando valorizar a trajetória das mulheres e reimaginar o cenário do esporte. Assim, também promovem o lançamento da coleção completa da Seleção Brasileira rumo ao Mundial Feminino de 2023, que ocorrerá na Austrália e na Nova Zelândia. A campanha conta com a presença das atletas Debinha, Ana Vitória e Bia Zaneratto, e trouxe protagonistas de outros segmentos (Ludmilla, Pâmela Rosa e Bruna Linzmeyer) para viverem o esporte, dentro e fora de campo.

“Este é o ano das mulheres e nosso maior foco é na Seleção Brasileira Feminina. Sabemos da importância da trajetória de cada uma delas até aqui e queremos celebrar esse momento especial como uma campanha que valorize a história delas e que, ao mesmo tempo, incentive novas meninas a continuar”, ressalta Gustavo Viana, diretor de marketing da Fisia, distribuidora oficial da Nike no Brasil.

A coleção que irá acompanhar as jogadoras em campo, chamada Mãe Natureza, celebra a biodiversidade da Amazônia, com estampas tropicais inspiradas nas folhas de Buriti, Jaci e Jarina. Já o segundo uniforme combina as cores profundas e brilhantes da selva. Peças casuais, como jaquetas, moletons, calças, shorts, camisetas e vestidos, estão disponíveis nas lojas da marca e parceiros.