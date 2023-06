Curta sobre a primeira árbitra brasileira de futebol vence ouro em Cannes

Nesta semana, a 70ª edição do Festival de Criatividade de Cannes premiou diversos projetos publicitários, entre eles o curta-metragem LEA, na categoria Entertainment for Sport, que conta a história de Lea Campos, conhecida por ser a primeira mulher árbitra no futebol profissional e proibida de exercer sua profissão por ser mulher.

Criado pela Ogilvy Brasil, a campanha em parceria com a marca de cuidados femininos Intimus retrata em 3 minutos a trajetória de superação de Lea, que durante anos sofreu com os estigmas por ser uma profissional mulher dentro do futebol, em 1967.

O curta lançado em novembro de 2022 reforça a ideia de combate contra esses estereótipos relacionados à saúde menstrual de todas as mulheres. Assista:

“Nenhuma mulher deve ser impedida de fazer algo por ser mulher ou menstruar. E Lea Campos superou todos os estigmas, abrindo portas para que outras mulheres apitassem jogos importantes, como vemos hoje.” Marisa Cazassa, gerente executiva de marketing da Kimberly-Clark no Brasil

“É uma grande satisfação ganhar o Leão de Ouro na premiação mais importante do mercado cinematográfico do mundo com um case tão emblemático quanto este que retrata a trajetória da Lea Campos de superação e questionamento ao estigma da menstruação e que segue o propósito da marca de incentivar o progresso feminino, reforçando que lugar de mulher é onde ela quiser.” destaca Ronaldo Art, CMO da Kimberly-Clark para o Brasil.

Além do curta-metragem Lea, a Kimberly-Clark, com a marca Kotex, também foi vencedora da categoria Public Relations, na qual recebeu o Leão de Bronze pela campanha Vamos Normalizar o Normal, que se propõe a democratizar temas que envolvem a menstruação.

“Ela inspirou e incentivou ainda mais mulheres do mundo inteiro a não desistirem dos seus sonhos. Por isso, contar essa história e ainda ganhar esse Leão de Ouro é uma conquista para nós”, afirma Marisa Cazassa, gerente executiva de marketing da Kimberly-Clark no Brasil.

Segundo as diretrizes sociais de Kimberly-Clark, a empresa vem investindo cada vez mais em conscientização e treinamentos voltados à equidade de gênero, além de adotar políticas mais concretas de contratação.

Hoje sob o comando de Andrea Rolim, a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da companhia no Brasil, este ano a previsão é de 50% de presença feminina em todos os quadros hierárquicos além da busca pela igualdade salarial.