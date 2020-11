Projeto Capacita-me, de Rachel Maia, promove ações solidárias em dezembro

O Capacita-me, é um projeto social que tem o objetivo de incentivar o acessos de pessoas maiores de 18 anos ao mercado de trabalho através de cursos e eventos.

Idealizado pela empresária e colunista de CLAUDIA Rachel Maia, o projeto já realizou grandes ações solidárias. A última foi no Dia das Crianças, com uma arrecadação de brinquedos novos e usados.

Agora, as ações se estendem para os meses de novembro e dezembro, com doações para famílias nas periferias de São Paulo. A primeira será no dia 28, um sábado, com entrega de 200 cestas básicas para moradores do Jardim Lucélia.

“A pandemia acentuou o desemprego, pois os modos operantes que conhecíamos antes da pandemia foram alterados, sem nenhum tipo de aviso, e a consequência é uma crescente de famílias carentes em nosso entorno, que não perderam seu valor, pelo contrario, estão apenas à procura de uma oportunidade”, aponta Rachel.

Nos dias 12 e 13 de dezembro, acontecerá a entrega de cartões de natal nas comunidades do Jardim Papai Noel, Cratera, Jardim Lucélia, Jardim Iporã, Mambú, no Orfanato Fraternidade, Albergue e Casa de Recuperação.

“Não nos prendemos apenas na ação isolada de levar cestas e ceias de Natal a famílias que merecem carinho em vários momentos da vida. Com estas ações que proporcionamos, incentivamos as pessoas a voltarem a querer sonhar, lutar pelos seus sonhos”, acredita a empresária.

E não para por aí. No dia 19 de dezembro o instituto fará uma Ceia de Natal para pessoas em situação de rua, com distribuição de brinquedos e doações de máscaras e álcool gel.

“Precisamos olhar e agir, lembrar de amar o próximo como a ti mesmo. Não podemos deixar de praticar o bem, é uma ação que deve se repetir em cada minuto de nossas vidas. A dor do próximo é gritante, temos que nos movimentar, ter atitude para mudança”, diz Rachel.

Os interessados em colaborar com a ação social podem enviar as doações para a sede do Capacita-me, que fica na Avenida Atlântica, 3032, Jardim Três Marias, em São Paulo – SP. Se a colaboração ultrapassar 30 unidades, a equipe do projeto faz a retirada no endereço solicitado, caso seja na cidade de São Paulo.

