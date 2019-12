As festas de fim de ano são sinônimo de reuniões familiares e de amigos, e por este motivo muitas pessoas se reúnem na cozinha para interagir e preparem pratos incríveis e saborosos para a ceia de Natal.

Mas sabemos que nem sempre essa tarefa é fácil, já que os gostos para as refeições são muito particulares, além do desafio de colocar em prática opções de menus saudáveis e leves.

Acertar neste quesito e ter tempo para cozinhar é uma tarefa que exige muita dedicação e pensando nisso, para que todos possam curtir juntos a festa, a chef Gilda Bley, jurada do programa Famílias Frente a Frente (SBT), compartilha a seguir três deliciosas receitas para o Natal.

“Definitivamente eu não vou deixar você ficar na cozinha preparando pratos de última hora e, muitas vezes, demorados. Se nós, brasileiros, temos o privilégio do clima tropical nessa época do ano, vamos usar e abusar dos pratos leves e coloridos para essa data tão especial”, afirma a chef, que indica opções fáceis e saudáveis para a confraternização.

Guirlanda de antepastos

Tempo de preparo: 30 minutos

Grau de dificuldade: fácil

Ingredientes a gosto, abaixo seguem apenas sugestões

Ingredientes:

Louro

Ramas de cenoura

Azeitona preta

Azeitona verde

Pimenta biquinho

Pepino em conserva

Tomate cereja

Damasco

Ameixa

Uva

Castanha-do-Pará

Canela em rama

Modo de Preparo:

Dica: Fazer a montagem da guirlanda já no lugar que ela irá ficar durante o evento, pois como os ingredientes vão ficar soltos é arriscado transportá-la!

– Usar uma tábua ou algum outro suporte (redondo ou não), pois a forma de guirlanda você modela com os próprios ingredientes;

– Lavar e secar as folhas e os ingredientes;

– Começar a montagem pelo louro, intercalando com as ramas de cenoura;

– Finalizar ajeitando os ingredientes um a um para que a montagem fique harmônica, cuidando para ingredientes iguais ficarem mais espaçados.

– Para as uvas, cortar pequenos cachos de 5 ou 6 unidades facilita na hora da montagem.

– Se quiser fazer com antecedência do evento, use alecrim ou outro verde mais resistente ao invés das ramas de cenoura.

– Use sua criatividade! Mude os ingredientes, faça outra com flores… divirta-se!

Peito de Peru Recheado com Farofa Funcional servido ao molho de cereja e purê de raízes

• Tempo de preparo: 1 hora

• Grau de dificuldade: médio

• Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

*q/b = quanto baste

4 filés de peito de peru

35 g (1/4 xic.) de nozes picadas

20 g (2 unid.) de damasco picado

20 g (3 unid.) de ameixa desidratada picada

20 g (2 unid.) de tâmara picada

100 g (2 xic.) de farofa funcional de amêndoas

60 g (1/4 unid.) de cebola picada

3 dentes de alho amassados

q/b de tomilho fresco

q/b de manteiga ghee (feita com leite de vaca ou de búfala, é considerada uma gordura mais saudável do que a manteiga)

q/b de sal rosa do Himalaia (não manipulado, com maior quantidade de minerais e menos sódio)

q/b de pimenta-do-reino moída na hora

barbante ou palito

Molho de Cereja

200 g (1 e ½ xic.) de cereja fresca sem caroço

100 ml (1/2 copo) de caldo de frango ou legumes

0,5 g (1/10 c chá) de goma xantana (emulsificante natural, é usada como alternativa ao glúten)

40 ml (1 dose) de licor de laranja

q/b de sal rosa do Himalaia

q/b de pimenta-do-reino moída na hora

6 g (1 colher chá) de mel

Purê de Raizes

100 g (1/2 xic.) de mandioquinha

100 g (1/2 xic.) de inhame

100 g (1/2 xic.) de batata doce

50 g (1/4 xic.) de cenoura

10 g (1 c sopa) de cebola em pó

5 g (½ c sopa) de alho em pó

100 ml (1/2 copo) de leite de amêndoas

10 g (1 c sopa rasa) de manteiga ghee

q/b de sal rosa do Himalaia

q/b de pimenta-do-reino branca moída na hora

q/b de noz moscada moída na hora

q/b de cominho

Modo de preparo do Peito de Peru Recheado:

– Temperar o peru com sal, pimenta-do-reino e tomilho. Reservar;

– Em uma panela, derreter a manteiga e refogar a cebola e o alho;

– Acrescentar a farofa de amêndoas e quando todos os ingredientes estiverem incorporados, acrescentar as frutas secas e as nozes;

– Colocar o peru, já temperado, em uma tábua e distribuir o recheio;

– Enrolar e amarrar com o auxílio de um barbante ou prender com palitos;

– Pincelar um pouco de manteiga e assar em forno pré-aquecido a 180°C por 30 minutos, lembrando de virá-lo durante a cocção para dourar de todos os lados.

Molho de Cereja

– Bater todos os ingredientes no liquidificador e levar ao fogo para engrossar;

– Se necessário corrigir o sal e a pimenta.

Purê de Raízes

– Cozinhar a mandioquinha, o inhame, a mandioca, a batata-doce e a cenoura (de preferência no vapor para não perderem suas propriedades na água da cocção);

– Liquidificar ou processar todos os ingredientes até obter a consistência de purê.

Peras ao cranberry com creme de cumaru e calda de chocolate

• Tempo de preparo: 1 hora (considerando duas horas para hidratar as castanhas antes do preparo)

• Grau de dificuldade: fácil

• Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

4 peras portuguesas

500 ml (2 xic.) de suco de cranberry s/ açúcar

250 ml (1 xic.) de vinho tinto seco (opcional)

4 unid. de anis estrelado

4 unid. de canela em rama

10 unid. de cravo-da-Índia

10 unid. de cardamomo

Creme de Cumaru

150 g (1 xic.) de castanha de caju crua (sem sal)

60 ml (1/4 xic.) de óleo de coco

5 ml (1 c. chá) de extrato de baunilha

1 semente de cumaru ralada

125 ml (1/2 xic.) de leite vegetal ou desnatado

3 g (1 c. sopa cheia) de adoçante culinário

1 pitada de sal rosa do Himalaia

Calda de Chocolate

100 ml (1/2 copo) de leite de coco

12 g (2 c. sopa) de cacau em pó

3 g (1 c. sopa cheia) de adoçante culinário

1 pitada de sal rosa do Himalaia

Modo de Preparo das Peras ao Cranberry:

– Descascar as peras com um descascador de alimentos ou uma pequena faca, mantendo sua estrutura e cuidando para não quebrar o cabo;

– Fazer um pequeno corte na base das peras para que elas fiquem “em pé” na panela;

– Levar uma panela ao fogo com todos os ingredientes e assim que começar a ferver, cozinhar as peras por 30 minutos;

– Retirar as peras cuidadosamente da panela segurando pelo cabo e reservar.

Redução de Cranberry

– Continuar com o fogo aceso e reduzir o líquido até chegar no fundo da panela (aproximadamente 100 ml);

– Acrescentar 1/5 de colher de chá (1 g) de goma xantana; *primeiro incorporar um pouco do líquido na goma xantana fora do fogo e depois levar a mistura para a panela;

– Mexer com fouet até engrossar.

Dicas:

– É importante que as peras fiquem submersas, então use uma panela pequena.

– Não fique mexendo as peras com colher, isso vai estragar a apresentação final.

– Cuidado com a quantidade de goma xantana, se exagerar vai engrossar demais.

Creme de Cumaru

– Hidratar as castanhas em água por pelo menos 2 horas;

– Lavá-las em água corrente e bater no liquidificador com o restante dos ingredientes;

– Refrigerar para ficar mais consistente.

Calda de Chocolate

– Misturar todos os ingredientes com um fouet e refrigerar para ficar mais consistente.

