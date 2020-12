Quantos brasileiros nascem por ano? IBGE registra queda

Os nascimentos estão em queda no Brasil. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, os brasileiros tiveram menos filhos de 2019.

Na comparação com 2018, a queda é da ordem de 3%: 2.888.218 registros de nascimentos em 2019, sendo que, desse total, 2.812.030 se referem a crianças nascidas em 2019 e registradas no mesmo ano, enquanto aproximadamente 3,0% (76.188) correspondem a pessoas nascidas em anos anteriores ou com o ano de nascimento ignorado.

Foi o terceiro menor número em três anos, maior apenas do que os registrados em 2016 e 2010. Todas as regiões tiveram menos nascimentos no ano passado, mas a região Sudeste foi a que registrou a maior queda, 4%, seguida pelo Nordeste, -3,3%.

A região que teve a menor queda, segundo o IBGE, foi a região Norte (-0,8%). Centro-Oeste e Sul tiveram -1,8% e -2,4%, respectivamente.

Entre os estados, o Rio de Janeiro registrou a queda proporcional mais acentuada na comparação com 2018: -5,4%. Rio Grande do Norte, com -4,7%, Alagoas, -4,7% e Maranhão, -4,5%, também tiveram números acima da média nacional.

