Mães com mais de 30 anos já são quase 40% no Brasil

A idade escolhida para ter filhos vem aumentando ao longo dos anos. Segundo o IBGE, em 20 anos houve uma mudança estrutural no Brasil: em 1999, os registros de nascimentos cujas mães tinham menos de 30 anos eram 76,3% do total, caindo para 62,5% em 2019. Assim, a média nacional de mães com mais de 30 anos já é de 37,4%.

Em 1999, quase um terço dos nascimentos – 30% – eram de bebês de mães entre 20 e 24 anos de idade. Em 2019, esse percentual foi de 24,5%, ficando próximo do registro de nascimentos de crianças cujas mães têm entre 25 e 29 anos, que foi de 23,8%. Os filhos de mães entre 30 e 34 anos foram 21,1%, segundo o IBGE.

Na divisão regional, as mães com mais de 30 anos são mais numerosas no Sudeste (41,8%) e no Sul (40,9%).

Por outro lado, a região Norte tem o menor percentual de mães nessa faixa etária: 27,5%. Por lá, 28,8% dos registros de nascimentos de 2019 eram de crianças cujas mães tinham entre 20 a 24 anos e 20,5%, de mães com menos de 20 anos.