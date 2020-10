Primeira tripulação de mulheres a ir ao espaço é homenageada pelo Guinness

A primeira tripulação feminina a ir ao espaço, composta pelas astronautas Christina Koch e Jessica Meir, foi homenageada pelo Guinness World Records nesta segunda-feira (19). O feito estará registrado na edição do livro de 2021.

Em outubro de 2019, além do pioneirismo, Christina ainda bateu recorde de permanência na Estação Espacial Internacional, o período durou 328 dias. Para ela, o recorde ser quebrado o quanto antes representará mais avanço. “Porque isso significa que a Nasa continua a ultrapassar os limites e continuamos a explorar.”.

Para o Livro dos Recordes, Jessica Meir compartilhou o reconhecimento com outras mulheres e minorias. “Não vemos isso como uma conquista pessoal, mas sim como uma homenagem a gerações de mulheres e outras minorias, que realmente ultrapassaram os limites e realmente quebraram os tetos de vidro para nos permitir chegar onde chegamos, naquele dia”, ofereceu a homenagem.

Congrats to @NASA astronauts @Astro_Christina and @Astro_Jessica on making history and entering the #GWR2021 edition!

Between the two empowering spacewomen, they have broken records for:

Continua após a publicidade

🪐First all-female spacewalk

🪐Longest single spaceflight by a woman – @Astro_Christina pic.twitter.com/a0FjqaoJGs

— GuinnessWorldRecords (@GWR) October 19, 2020