Astronauta da NASA será primeira mulher negra a ir para a Estação Espacial

A astronauta da NASA Jeanette Epps, de 49 anos, será a primeira mulher negra a viver e trabalhar na Estação Espacial Internacional. Ela irá na missão Starliner em 2021 que, em vez de voar no foguete russo Soyuz como planejado inicialmente, será feita à bordo do do Boeing CST-100 Starliner, uma nova cápsula privada desenvolvida para transportar astronautas da NASA para a estação.

Jeanette havia sido escalada para ir na missão Starliner-1, em agosto de 2018, mas foi desligada poucos meses antes, sem maiores explicações. “Estou muito animada. Já andei de helicóptero com a Suni e de T-38 (avião), com o Josh, e eles são pessoas maravilhosas para trabalhar. Estou ansiosa”, disse a astronauta em um vídeo publicado em seu Twitter.

A astronauta é formada em física e ciências, além de ter um doutorado em engenharia aeroespacial e ter trabalhado na CIA por 7 anos. Até a missão, a Boeing ainda precisa realizar dois testes com o Starliner já que, em dezembro, foi feito um voo teste com a nave e várias falhas de software surgiram, fazendo com que a cápsula nunca chegasse à ISS e tivesse que voltar à Terra.

