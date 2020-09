Maya Gabeira bate recorde de maior onda surfada por uma mulher

Pela segunda vez, a surfista Maya Gabeira entra para história ao pegar a maior onda já surfada por uma mulher, quebrando o próprio recorde. Com uma altura de 73,5 pés (22,4 metros), a onda foi surfada em Nazaré, Portugal, em fevereiro deste ano, mas a confirmação da marca foi anunciada somente nesta quinta-feira (10). Maya também conquistou a premiação do XXL Awards na categoria feminina de Maior Onda.

Em 2018, também em Nazaré, a carioca já havia se consagrado como o primeiro recorde feminino de maior onda a ser homologado pelo Guinness World Records. Na ocasião, ela surfou uma onda de 68 pés (20,7 metros).

Em entrevista à Liga Mundia de Surfe (WSL), Maya contou que a ficha ainda está caindo e que, embora diga não ser uma pessoa competitiva, ela estava muito concentrada e mais corajosa que o normal naquele dia. “Eu estava arriscando mais do que normalmente. Quando larguei a corda, tive a sensação de que poderia ser aquela, mas não tinha certeza. A velocidade era muito alta, mas o barulho que a onda fez quando quebrou me fez perceber que esta foi provavelmente a maior onda que eu já peguei”, relatou.

Esta também foi a primeira vez que a onda foi medida fora da Liga, por demanda da brasileira. “Consegui que eles levassem essas ondas para serem medidas com uma nova técnica elaborada pelos cientistas que criaram a onda [artificial] do Kelly Slater e os cientistas do Scripps, o Instituto de Oceanografia de San Diego”, explicou.

Para realizar a análise, os cientistas se basearam em vídeos, fotos, condições como maré, luz solar e configurações da onda, além de cálculos a partir de pontos de referência fixos, como as alturas dos surfistas, as dimensões das pranchas e dos jet skis.

O Brasil também detém o recorde de maior onda da história, conquistado pelo surfista Rodrigo Koxa, também em Nazaré. Chamada de bomba, a onda surfada por ele media 80 pés (24,4 metros).

