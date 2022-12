Pelé: boletim médico dá detalhes sobre o estado de saúde do ídolo

Na última terça (29), o ex-jogador e eterno ídolo do futebol Pelé foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo em função de uma infecção respiratória. O Rei, que foi diagnosticado com um tumor de cólon no fim de 2021, preocupou sua legião de fãs. Ainda que rumores sobre a suspensão do tratamento com quimioterapia tenham circulado, o mais recente boletim médico fala da sequência do tratamento e da boa resposta aos cuidados da infecção, sem nenhuma piora no quadro nas últimas 24 horas. Confira o texto na íntegra:

Ontem, durante os jogos da Copa do Mundo do Catar, mensagens de desejos de melhorar ao Rei Pelé foram projetadas – e ele e sua equipe agradeceram o carinho: “Amigos, eu estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigada ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias.”

No dia de seu aniversário, 23 de outubro, quando completou 82 anos, Pelé divulgou um vídeo em suas redes agradecendo por ter saúde para comemorar a vida junto de todos os seus amigos.

Seguimos desejando melhoras para o Pelé <3