Paris deve aumentar o valor da taxa de turismo em 200% a partir de 2024

Nesta semana, as autoridades locais de Paris receberam autorização para aumentar em até 200% a taxa turística para quem quiser se hospedar em hotéis, albergues, campings ou imóveis do Airbnb do país a partir de 2024.

Vale lembrar que essa cobrança já existe, sendo adicionada ao valor total da estadia. Assim que quitada, o anfitrião ou proprietário do estabelecimento repassa a quantia às autoridades locais.

Caso a medida seja aprovada, os aumentos passarão a valer a partir de janeiro de 2024. Agora, cabe a cada comuna francesa, incluindo a cidade de Paris, optar se irá declinar ou acatar a proposta de aumento máximo.

Hoje em dia, a taxa turística em Paris oscila de 0,25€ nas áreas de campings mais simples a 5 euros nos hotéis de categoria superior, devendo ser paga por adulto e por noite. Confira quais são os valores atualmente (e como devem ficar após o aumento):

Taxas atuais

Palaces (hotéis de luxo acima de 5 estrelas): € 5 por dia

Hotéis e aparthotéis de 5 estrelas: € 3,75 por dia

Hotéis e aparthotéis de 4 estrelas: € 2,88 por dia

Hotéis e aparthotéis de 3 estrelas: € 1,88 por dia

Hotéis e aparthotéis de 2 estrelas: € 1,13 por dia

Hotéis e aparthotéis de 1 estrela hotéis no estilo resort ou hotel fazenda de 3, 4 e 5 estrelas: € 1 por dia

Áreas de camping ou campsites (lugares para acampar com trailers ou motorhome) de 3, 4 e 5 estrelas: € 0,75 por dia

Áreas de camping ou campsites (lugares para acampar com trailers ou motorhome) de 1 e 2 estrelas ou acampamento em marinas: € 0,25 por dia

Como ficam as taxas após o aumento

Palaces (hotéis de luxo acima de 5 estrelas): € 15 por dia (+200%)

Hotéis e aparthotéis de 5 estrelas: € 11,25 por dia (+200%)

Hotéis e aparthotéis de 4 estrelas: € 8,64 por dia (+200%)

Hotéis e aparthotéis de 3 estrelas: € 5,64 por dia (+200%)

Hotéis e aparthotéis de 2 estrelas: € 3,39 por dia (+200%)

Hotéis e aparthotéis de 2 estrelas: € 3,39 por dia (+200%) Hotéis e aparthotéis de 1 estrela hotéis no estilo resort ou hotel fazenda de 3, 4 e 5 estrelas: € 3 por dia (+200%)

Áreas de camping ou campsites (lugares para acampar com trailers ou motorhome) de 3, 4 e 5 estrelas: € 2,25 por dia (+200%)

Áreas de camping ou campsites (lugares para acampar com trailers ou motorhome) de 1 e 2 estrelas ou acampamento em marinas: € 0,75 por dia (+200%)

Motivo do aumento

As autoridades locais têm cogitado há algum tempo a possibilidade de aumentar a taxa turística. Em setembro, durante uma entrevista ao Le Parisien, Paul Simondon, vice-prefeito de Paris encarregado das finanças e do orçamento, expressou seu apoio à ideia de ajustar a taxa turística de acordo com o custo do quarto, mencionando Nova Iorque e Amsterdã como exemplos.

“Pagar uma taxa fixa de 4,60 euros por noite por uma suíte que custa vários milhares de euros é ridículo. Devemos aumentar este imposto antes dos Jogos Olímpicos e agora é o momento de usar esta alavanca”, declarou ao jornal Le Parisien.

Continua após a publicidade

O projeto de lei orçamental deve ser debatido e votado ainda este ano pelos deputados. Sendo assim, quem pretende viajar para a França no ano que vem deve começar a recalcular os gastos.