5 destinos para aproveitar o Dia das Crianças neste feriado!

O Dia das Crianças está entre nós e, com ele, ganhamos um feriado para renovar as energias e passar aquele tão merecido tempo com os pequenos para criar memórias inesquecíveis! E com quatro dias para descansar e passear, não existe ideia melhor do que viajar, não é mesmo? Mas quando se trata de viagens em família, sempre devemos pensar no conforto e diversão de todos: para te ajudar a acertar, reunimos os melhores destinos familiares brasileiros. Bora preparar as malas?

Porto Seguro, BA

Um destino para curtir o dia na água! Passar o feriado em Porto Seguro garante não apenas o entretenimento das crianças, mas também momentos de relaxamento em família, podendo aproveitar desde as praias paradisíacas até o centro histórico, que oferece diversas atrações para todas as idades. “Por exemplo, vale a visita à Ilha dos Aquários, ao Marco do Descobrimento – para aproveitar um pouco de história – ao Parque Marinho de Recife de Fora e, ainda, perto dali, visitar o Arraial d’Ajuda Eco Parque”, recomenda Viviane Pio, diretora de vendas da Rede CVC.

Pensando no que cada opção traz para você? A Ilha dos Aquários, situada entre Porto Alegre e Arraial d’Ajuda, conta com diversos ambientes e experiências, como uma área verde composta por vegetação nativa, com manguezal e restinga. Você também pode aproveitar para realizar trilhas e labirintos, além de visitar o museu do mar e os grandes aquários. E se você quiser dar um mergulho e ver os surpreendentes corais, não pode perder o Parque Marinho de Recife de Fora, que conta com visitas à piscinas naturais e paradisíacas.

E, claro, Porto Seguro conta com algumas das praias mais belas do país, que além de entreter as crianças, são uma ótima forma de passar o feriado de 12 de outubro. Coloque no radar praias como a Praia de Mundaí, Curuípe, Praia de Taperapuã e Coroa Vermelha.

Maceió, AL

“A capital alagoana também oferece muitas belezas, como as praias de Ipioca e de Pratagi, as piscinas naturais de Pajuçara e a Lagoa do Roteiro, por exemplo”, conta Viviane. E, além da praia, sua família pode visitar atrações como o Parque Municipal de Maceió, que conta com áreas de preservação para animais e vegetação da Mata Atlântica, trilhas ecológicas e passeios de quadriciclos. “Podemos mesmo aproveitar a programação do Teatro Deodoro, que, com certeza, vai trazer ainda mais cultura para a viagem. Também recomendo o Pratagy Acqua Park”, acrescenta.

O Teatro Deodoro conta com uma programação perfeita para os pequenos neste feriado de 12 de outubro, com sessões de Encanto – O Musical e o O Show do Violonista Yamandu Costa, para assistir entre um mergulho e outro. Já para os amantes dos parques aquáticos, o Pratagy Acqua Park traz diversão com piscinas, 4 toboáguas, 10 tobogãs, acquaspray, barco temático e um rio com correnteza, perfeito para se refrescar nessa onda de calor, não é mesmo?

Salvador, BA

Que tal mais um destino na Bahia? “Salvador é considerada a capital da alegria e é famosa pelas praias, monumentos e boa gastronomia. As atrações mais famosas da cidade, como o Elevador Lacerda, o Pelourinho e os museus, também podem ser feitas por crianças, mas há também outros passeios, como Parque Zoobotânico, Projeto Tamar (onde você pode entrar em contato com as fascinantes tartarugas marinhas) e até o Museu da Criança, dedicado aos pequenos”, comenta Pio sobre a cidade.

Além dos centros históricos, que não podem ser deixados de lado no roteiro de visitas, o Parque Zoobotânico – conhecido popularmente como zoológico de Salvador – é perfeito para aproveitar o dia com as crianças. O parque mantém 1400 animais sob seus cuidados, desde aves até répteis, além de abrigar algumas das espécies ameaçadas de extinção. O zoo também conta com um pequeno museu para trazer um pouco de aprendizado.

Para passar um dia no sol e construindo castelos de areia com a família, é interessante visitar praias como a Praia do Forte, a Ilha dos Frades e a Praia de Itapuã.

Fortaleza, CE

Fortaleza é um dos principais destinos turísticos durante os feriados, e com razão! A cidade é palco das maiores belezas naturais do Brasil, com a Praia de Iracema e a Praia de Meireles. E como se as praias e piscinas naturais não fossem o suficiente para te convencer a passar o feriado com as crianças, a cidade conta com diversos pontos turísticos perfeitos para criar memórias em família.

“Além das belezas naturais, Fortaleza oferece atrações culturais e de entretenimento que agradam em cheio as crianças. Claro que não dá para deixar de falar de uma das atrações mais famosas, que é o Beach Park, mas também há muitas outras opções de parques de aventura ou mesmo de ecoturismo, como o Parque Ecopoint Fortaleza”, recomenda Viviane. O Beach Park tem desde piscinas e saunas até caminhadas ecológicas e um toboágua de 14 andares, além de ter sido escolhido como o 3º melhor parque aquático do mundo, segundo ranking da premiação Traveler ‘s Choice, do site TripAdvisor.

Já o Parque Ecopoint Fortaleza é perfeito para os amantes da natureza, trazendo a oportunidade de observar onças, capivaras, macacos, entre outras espécies. Bora para Fortaleza?

Natal, RN

Natal oferece diversos programas para aproveitar momentos especiais em família. “Desde o tradicional passeio de buggy pelas dunas até a visita à praia para ver golfinhos bem de perto, a capital potiguar e região oferecem atrações como o Aquário de Natal e o Cajueiro de Pirangi, o maior do mundo”, finaliza a diretora de vendas da Rede CVC. Dentre as praias imperdíveis estão a Praia de Ponta Negra e a Praia dos Artistas!

As malas estão feitas? Então é hora de aproveitar o feriado com estilo!