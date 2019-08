Fotos de reféns mostram sequestrador e gasolina dentro do ônibus

Um criminoso sequestrou um ônibus na Ponte Rio-Niterói na manhã desta terça-feira (20). Alguns dos 37 reféns conseguiram fotografar a ação do sequestrador e a gasolina com a qual ele ameaçava incendiar o veículo.

O ato durou cerca de três horas e meia, com início às 5h25 e término às 9h02, momento em que o criminoso foi baleado e morto por um atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Confira as imagens abaixo:

Sequestrador no interior do ônibus; a motivação do crime ainda não foi descoberta

Sequestrador usou uma máscara durante o crime; a sua motivação ainda não foi descoberta

Gasolina reservada pelo sequestrador. Ele ameaçava incendiar o veículo

Fotos de reféns mostram ação do sequestrador e a gasolina com a qual ele ameaçava incendiar o veículo

De acordo com a PM, a ação do sequestrador foi premeditada, mas ainda não há informações sobre a motivação do crime. Além disso, segundo os agentes, a arma que ele usava durante o sequestro era de brinquedo.

