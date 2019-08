Sequestrador do ônibus da Ponte Rio-Niterói é morto

O Rio de Janeiro amanheceu nesta terça-feira (20) com a notícia de que um criminoso fez 37 reféns dentro de um ônibus na Ponte Rio-Niterói. Depois de três horas e meia de sequestro, o autor do crime foi baleado por um atirador de elite ao descer do veículo e foi morto. Segundo a Polícia Militar, os reféns já estão salvos e todos passam bem.

O rapaz anunciou o sequestro às 5h25. Meia hora depois, já na Ponte, ele ordenou ao condutor para atravessar o veículo na pista sentido Rio. Ao longo das negociações, seis pessoas foram libertadas. A Ponte ficou interditada no sentido Rio desde às 6h. Cerca de uma hora e meia depois, a pista oposta também foi fechada.

De acordo com a PM, a ação do sequestrador foi premeditada, mas ainda não há informações sobre a motivação do crime. Além disso, segundo os agentes, a arma que ele usava durante o sequestro era de brinquedo.

