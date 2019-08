Casal forja gravidez, nascimento e morte de bebê para ganhar dinheiro

Um casal forjou a morte de um suposto filho com uma boneca ‘reborn’ (que imita bebês recém-nascidos) para arrecadar dinheiro. O caso aconteceu em Somerset, em New Jersey, nos Estados Unidos.

Kaycee e Geoffrey Lang foram acusados na última quinta-feira (19) por roubo e fraude após terem simulado a gravidez, nascimento e morte de bebê, segundo reportagem do canal Action4News.

De acordo com a polícia local, Kaycee teria usado uma barriga falsa durante nove meses e afirmava estar esperando um menino. Eles diziam que a gravidez era de risco e que Kaycee precisaria ficar de repouso.

Eles então anunciaram a morte da “criança” e alegaram insuficiência respiratória. Com a desculpa de arrecadar fundos para comprar uma urna de cinzas, eles lançaram uma vaquinha online e chegaram a relatar a experiência de “segurar as mãos do bebê, abraçá-lo e beijá-lo”.

Uma das convidadas para o cerimonial foi Cynthia Dilascio, uma amiga do casal. “Estávamos felizes por eles, porque ela disse que já tinha perdido um bebê”, informou.

A jovem suspeitou da história e entrou em contato com a empresa que faria a cremação do recém-nascido. Ela então foi informada de que o casal não os procurou e Cynthia os denunciou à polícia. “Não sei por qual motivo eles fizeram isso, mas magoar amigos e familiares é algo doente”, contou.

Ao investigar a casa, a polícia encontrou a boneca que eles usaram para aplicar o golpe. A GoFundMe, plataforma utilizada para arrecadar o dinheiro, informou que reembolsará as doações. Eles devem comparecer em setembro ao tribunal.

