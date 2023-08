Onda de calor intensa: Temperaturas podem alcançar 40°C esta semana

Uma onda de calor intensa deve atingir o Brasil nos próximos dias, o que, segundo especialistas, pode gerar grandes potenciais de quebras de recordes de temperaturas em pleno inverno. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê alta dos termômetros em diversas regiões, podendo atingir a marca de 40°C no Sudeste e no Centro-Oeste do país.

Em entrevista ao Jornal OGLOBO, o meteorologista da MetSul, Estael Sias, explica que a alta das temperaturas refere-se a um fenômeno causado por um corredor de ventos nas camadas mais baixas da atmosfera, que possui extensão de centenas de quilômetros, transportando ar quente antes mesmo de frentes frias e ciclones. “Em termos leigos, a corrente de jato em baixos níveis é uma corrente de ar estreita encontrada na baixa atmosfera, atuando entre um e dois quilômetros de altura”, cita o especialista.

Regiões mais afetadas pela onda de calor

A previsão é de que as temperaturas máximas atinjam a média de 40°C nas regiões do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e do Distrito Federal. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro também entram para a lista de estados onde as temperaturas podem atingir recordes.

Apesar de estarmos em pleno inverno, especialistas da MetSul afirmam que esses comportamentos climáticos são recorrentes nesta época do ano: “Embora o calor muito intenso não seja incomum de ocorrer às vezes no Sudeste nesta época, é bastante frequente no Centro-Oeste do país pelo auge da estação seca, o que se espera nesta semana excederá os padrões climatológicos de agosto em muitas cidades”, conclui a agência.

Sabemos que o calor em excesso pode causar quadros de desidratação, portanto não esqueça de beber bastante água e de proteger a sua pele utilizando protetor solar. Cuide-se! Para mais informações sobre o clima acesse o site www.portal.inmet.gov.br e verifique o índice de umidade da sua região.