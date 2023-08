São Paulo e mais 19 estados sofrem queda de energia

Nesta terça-feira (15), um blecaute afetou diversas regiões do país. Cerca de 20 estados, incluindo São Paulo, relataram queda de energia, segundo um levantamento feito pelo G1. Por volta das 8 horas da manhã, as redes sociais foram tomadas por relatos sobre o ocorrido.

A falta de energia causou problemas na operação de serviços públicos. Nas cidades de Salvador, Teresina e Belém, houve uma interrupção no funcionamento dos semáforos. Além disso, o sistema de metrô em Salvador teve que passar por uma evacuação de emergência. As operações das linhas de metrô em Belo Horizonte e São Paulo também foram interrompidas devido ao apagão.

Dados em tempo real do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) mostraram uma queda abrupta na carga e geração de energia entre 8h30 e 8h44. Em nota, o ONS confirmou “uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Estados do Sudeste também foram afetados”. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas, mas a recomposição já foi iniciada em todas as regiões .

De acordo com José Marengo, coordenador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a origem do apagão parece ser de natureza operacional. Isso se deve ao fato de não existir um aviso relacionado à seca, que poderia potencialmente afetar a geração e o fornecimento de energia.

Confira os estados afetados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. A ONS e as companhias de energia de cada região ainda estão apurando o que aconteceu.