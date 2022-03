Novas cores e modelos: confira os últimos lançamentos da Apple

Nesta terça-feira (8), a Apple promoveu um evento para anunciar as novidades ao público. Entre os destaques, está a nova geração do iPhone SE, o novo iPad Air com o chip M1 e a nova cor do iPhone 13, o smartphone mais recente da marca. O monitor Studio Display e o Mac Studio, um tipo de computador Mac Mini com o novo chip M1 Ultra, também estão entre os lançamentos.

O queridinho iPhone SE continua com a mesma aparência do iPhone 8, incluindo a tela de Retina com 4,7 polegadas, e o botão “Home” físico com leitor de digitais Touch ID, abandonado nos aparelhos mais recentes. O acabamento, porém, foi atualizado com o Creamic Shield, material mais resistente utilizado também no último celular da Apple.

O processador, no entanto, mudou completamente: agora, a versão compacta se torna ainda mais rápida e “poderosa”, com o chip A15 Bionic. Além disso, o iPhone SE possui cobertura 5G, bateria mais longa e um novo sistema de câmera com diversos recursos.

O iPhone 13, 13 mini e 13 Pro ganharam novas cores, o verde e verde-alpino. A mudança foi apenas na cor, e a linha continua idêntica ao lançamento em 2021. A pré-venda estará disponível nesta sexta-feira (11), nos Estados Unidos.

O novo iPad Air continua com o mesmo design anterior, mas agora conta com o M1, chip da marca, utilizado também no iPad Pro e em alguns computadores Mac. Agora o dispositivo tem uma CPU e uma GPU de 8 núcleos. O upgrade foi feito na câmera traseira que grava vídeos em 4K e na USB tipo C que está duas vezes mais rápida em transferências de dados.