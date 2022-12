Netflix divulga teaser de documentário ‘Harry & Meghan’

A série documental Harry & Meghan acaba de ganhar seu primeiro teaser nesta quinta-feira (1º). O vídeo, que mostra cenas do que vem por aí e mergulha n vida do casal da realeza, foi divulgado pela Netflix nas redes sociais.

O trailer de 59 segundos intercala imagens em preto e branco do príncipe Harry e da atriz Meghan Markle, e depoimentos com frases polêmicas do casal. “Ninguém vê o que acontece por trás de portas fechadas” afirma Harry, quando perguntando sobre o motivo pelo qual quis fazer o documentário.

As fotos apresentadas no vídeo mostram momentos descontraídos do casal: em viagens, com o cachorro da família, Meghan grávida, selfies e também momentos em que estão em trajes de gala em eventos públicos. “Quando tanto está em jogo, não faz mais sentido ouvir a nossa versão da história?”, afirma Meghan ao final do teaser divulgado pelo streaming.

Entretanto, o teaser também revela fotos polêmicas: Meghan aparentemente chorando com o celular em mãos, William (irmão de Harry e futuro rei) e a esposa Kate Middleton com semblantes tensos e multidões de paparazzi – tudo isso com a voz de Harry de pano de fundo, afirmando que “fez de tudo para proteger sua família”.

Segundo a revista Variety, o longa, dirigido pela cineasta Liz Garbus, apresenta um relato íntimo do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle, além de trazer um acesso sem precedentes aos seus anos tumultuados como membros da família real britânica.

O documentário Harry & Meghan ainda não tem data de estreia, mas, segundo a Netflix, deve ser lançado em breve. Confira o teaser:

Harry & Meghan. Um evento global Netflix. Estreia em breve no meu site. pic.twitter.com/lBq15Vtolm — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 1, 2022